CHP ve AKP'de fırtınalar koparacak İstanbul anketi. Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç

SONAR Araştırma’nın, Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekildiği gün yaptığı son ankette, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum’un oy oranları çok yakın çıktı. Sonuçlar Ankara'da her 2 partiyi de mutlu etmedi.