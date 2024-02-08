CHP ve AKP'de fırtınalar koparacak İstanbul anketi. Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç

Kaynak: Haber Merkezi
CHP ve AKP'de fırtınalar koparacak İstanbul anketi. Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç
SONAR Araştırma’nın, Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekildiği gün yaptığı son ankette, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum’un oy oranları çok yakın çıktı. Sonuçlar Ankara'da her 2 partiyi de mutlu etmedi.

İstanbul’da 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde iki büyük parti arasındaki rekabet kızışıyor.

SONAR Araştırma, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde en doğru tahminleri yapan şirketlerden biri. Şirketin sahibi Hakan Bayrakçı, Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığından vazgeçmesinden önce yaptığı son ankette, ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Ankette, kararsız seçmenler (yüzde 12.2) dağıtıldığında, durum şöyle oldu: CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.1, AKP’nin adayı Murat Kurum yüzde 40.6, DEM Parti’nin adayı Başak Demirtaş yüzde 6.5.

İYİ Parti’nin adayı Buğra Kavuncu yüzde 4.3, Yeniden Refah Partisi’nin adayı yüzde 2.1, Zafer Partisi’nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 1.3, Memleket Partisi’nin adayı Mehmet Sevigen yüzde 0.6, Saadet Partisi’nin adayı Birol Aydın yüzde 0.5.

İstanbul’da son anket sonuçlarına göre, seçim sonucu belirsiz. Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesi ise, İstanbul’da seçmen tercihlerini değiştirebilir.

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