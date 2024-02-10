İstanbul’un son anketi açıklandı. İki ankette de aynı aday önde

Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimler için sandığa gidecek. Partilerin yerel seçim için çalışmaları devam ediyor.

Partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye adayları da yavaş yavaş netleşiyor.

İstanbul’da başkanlık yarışı en çok AKP adayı Murat Kurum ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında olacak gibi.

Başarılı iki anket olan SONAR ve OPTİMAR şirketleri İstanbul yerel seçim anket sonuçlarını duyurdu.

SONAR ANKETİN SONUÇLARI

SONAR Araştırma’nın anketinde katılımcılara “Önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP’nin adayı Murat Kurum 40.6 ile İmamoğlu’nun ardından ikinci sırada yer aldı.

Başak Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan ankette, DEM Parti adayı olarak Demirtaş gösterildi.

Başak Demirtaş’ın oyu 6.5 puan olarak görüldü. İYİ Parti’nin adayı Buğra Kavuncu’nun oyu 4.3 puan. Yeniden Refah Partisi adayının oyu ise 2.1 puan oldu.

OPTİMAR ANKET SONUÇLARI

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma’nın son anketinde de yine Ekrem İmamoğlu önde çıktı.

Ankette “Ekrem İmamoğlu’na oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, “Murat Kurum” diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıkıyor.

“İmamoğlu’na oy vermem” diyenler yüzde 47 olurken, “Murat Kurum” için bu oran yüzde 47.4.

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’ya oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu diyenler yüzde 4 oluyor.

Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2 çıkıyor.