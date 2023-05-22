CHP yeni afişlerle andımız ve TC'nin kaldırılmasını hatırlattı. Çözüm Süreci'nde PKK talebiyle AKP kaldırmıştı

Editör: Osmancan EROK

14 Mayıs’ta sonuçlanmayan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasıTürkiye, 28 Mayıs'ta ikinci tur için sandığa gidecek.

İlk turda "Sana söz yine baharlar gelecek!" sloganını kullanan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur sloganı "Türkiye için karar ver!" şeklinde oldu.

‘Karar ver’ sloganı kapsamında sığınmacı sorunu, Hizbullah-HÜDA PAR ilişkisi, Andımızın kaldırılması, deprem, orduya FETÖ kumpası, yolsuzluk, sınır güvenliği, uyuşturucu sorunu ve yoksulluk başlıkları altında afişler hazırladı.

Kılıçdaroğlu içim hazırlanan afişlerde “Karar ver” çağrısı altında, “Andımızı yasaklayanlarla, şehide kelle diyenlerle, Türk ordusuna kumpas kuranlarla, 10 milyon mülteciyi içimize salanlarla, Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, depremde kan ve çadır satanlarla birlikte mi yürüyeceksin?” soruları yöneltildi.

ANDIMIZ NASIL KALDIRILDI

2013: Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül 2013'te açıkladığı "çözüm süreci" sonrası, 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişimi ile yürürlükten kaldırıldı. Türk Eğitim-Sen, birkaç gün sonra, yürürlükten kaldırma kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

2018: Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada ilk karar beş yıl sonra çıktı. Danıştay 8. Dairesi'nin, oy çokluğu ile aldığı kararla, and metninde "Anayasa''da anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu" gibi gerekçelerle, oy çokluğuyla düzenleme iptal edildi ve yeminin yeniden okutulmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı o günlerde, "Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle eleştirmişti.

2021: Milli Eğitim Bakanlığı''nın 2018 yılındaki bu karara ilişkin yaptığı itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı ve andın okutulması yönündeki kararı iptal etti. Karara muhalefet partileri ve vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi.

ERDOĞAN, ÖCALAN'A 'SAYIN' ŞEHİDİMİZE 'KELLE' DEMİŞTİ

8 Ocak 2008 tarihinde Erdoğan, Avutralya Melbourne’de bulunan SBS radyonun konuğu oldu.

Terör Örgütü lideri Abdullah Öcalan’dan “SAYIN” diye bahseden Erdoğan, şehitler için de “kelle” ifadesini kullandı.

Erdoğan “Sayın Öcalan düşüncelerinin değil su anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor.” dedi.