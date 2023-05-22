CHP yeni afişlerle andımız ve TC'nin kaldırılmasını hatırlattı. Çözüm Süreci'nde PKK talebiyle AKP kaldırmıştı

“Türkiye için karar ver!” sloganını kullanan Kılıçdaroğlu'nun seçim afişlerindeki ifadeler dikkat çekti. Afişte 'Karar Ver" sloganının altına "andımızı yasaklayanlarla, T.C. ibaresinin kaldıranlarla ve şehidimize 'kelle' diyenlerle yan yana mı duracaksın?" diye soruldu.

CHP yeni afişlerle andımız ve TC'nin kaldırılmasını hatırlattı. Çözüm Süreci'nde PKK talebiyle AKP kaldırmıştı

Editör: Osmancan EROK

14 Mayıs’ta sonuçlanmayan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasıTürkiye, 28 Mayıs'ta ikinci tur için sandığa gidecek.

İlk turda "Sana söz yine baharlar gelecek!" sloganını kullanan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur sloganı "Türkiye için karar ver!" şeklinde oldu.

‘Karar ver’ sloganı kapsamında sığınmacı sorunu, Hizbullah-HÜDA PAR ilişkisi, Andımızın kaldırılması, deprem, orduya FETÖ kumpası, yolsuzluk, sınır güvenliği, uyuşturucu sorunu ve yoksulluk başlıkları altında afişler hazırladı.

Kılıçdaroğlu içim hazırlanan afişlerde “Karar ver” çağrısı altında, “Andımızı yasaklayanlarla, şehide kelle diyenlerle, Türk ordusuna kumpas kuranlarla, 10 milyon mülteciyi içimize salanlarla, Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, depremde kan ve çadır satanlarla birlikte mi yürüyeceksin?” soruları yöneltildi.

aa.jpg

1.png

ANDIMIZ NASIL KALDIRILDI

2013: Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül 2013'te açıkladığı "çözüm süreci" sonrası, 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişimi ile yürürlükten kaldırıldı. Türk Eğitim-Sen, birkaç gün sonra, yürürlükten kaldırma kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

2018: Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada ilk karar beş yıl sonra çıktı. Danıştay 8. Dairesi'nin, oy çokluğu ile aldığı kararla, and metninde "Anayasa''da anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu" gibi gerekçelerle, oy çokluğuyla düzenleme iptal edildi ve yeminin yeniden okutulmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı o günlerde, "Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle eleştirmişti.

2021: Milli Eğitim Bakanlığı''nın 2018 yılındaki bu karara ilişkin yaptığı itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı ve andın okutulması yönündeki kararı iptal etti. Karara muhalefet partileri ve vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi.

d.png

ERDOĞAN, ÖCALAN'A 'SAYIN' ŞEHİDİMİZE 'KELLE' DEMİŞTİ

8 Ocak 2008 tarihinde Erdoğan, Avutralya Melbourne’de bulunan SBS radyonun konuğu oldu.
Terör Örgütü lideri Abdullah Öcalan’dan “SAYIN” diye bahseden Erdoğan, şehitler için de “kelle” ifadesini kullandı.

Erdoğan “Sayın Öcalan düşüncelerinin değil su anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor.” dedi.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
İkinci turda Erdoğan kazanırsa bankalara, esnafa ve emekliye ne olacağı açıklandı Güncel
İkinci turda Erdoğan kazanırsa bankalara, esnafa ve emekliye ne olacağı açıklandı
Antalya'da deprem Güncel
Antalya'da deprem
Van’da gümrük kaçakçılığı Güncel
Van’da gümrük kaçakçılığı
Atatürk havacı gençlere ne sözü verdirdi? Güncel
Atatürk havacı gençlere ne sözü verdirdi?
NASA'dan 'yılan robot' keşfi. Uzaya gönderilecek Teknoloji - Otomotiv
NASA'dan 'yılan robot' keşfi. Uzaya gönderilecek
BEDAŞ 23 ilçede elektriği bugün kesecek. İstanbullular mumları hazırlayın Güncel
BEDAŞ 23 ilçede elektriği bugün kesecek. İstanbullular mumları hazırlayın