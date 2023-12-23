CHP yöneticisine silahlı saldırı: Olayda kullanılan araç kundaklandı

Arnavutköy’de ormanlık bir alanda bir aracın yandığını gören yurttaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede kundaklanan otomobilin, CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç ve arkadaşına yapılan silahlı saldırıda kullanılan araç olduğu tespit edildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR BULUNDU

Ekipler araç ve çevresinde yaptığı incelemede yanan aracın arka koltuklarında 2 adet AK 47 diye adlandırılan uzun namlulu silah olduğunu tespit etti. Ekipler, otomobili bırakıp ticari taksi ile olay yerinden kaçan şahısları yakalamaya yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

CHP’Lİ YÖNETİCİNİN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde bir cenaze törenine katıldıktan sonra arkadaşı Murat Yıldırım ile birlikte berbere gitmek üzere yola çıkan Sultangazi CHP Gençlik Kolları Yardımcısı Ali Kılıç, aracını park ettiği esnada bir otomobilin camlarından uzun namlulu silahlar ile saldırıya uğradı.

Saldırı sonucunda Kılıç yaralanarak hastaneye kaldırılırken, arkadaşı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ekipler lüks araçlı saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlatırken, aracın akşam saatlerinde kundaklandığı ve şahısların kaçtığı tespit edildi.

ARAÇ İÇİN BİR SİTEDE SATILMAK ÜZERE İLAN VERİLMİŞ

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kundaklanan lüks otomobilin ise bir internet satış sitesinde satılmak üzere ilanda olduğu görüldü. Aynı marka ve model aracın plakalarının mı kopyalandığı yoksa çalınarak olaylara mı karıştırıldığı henüz tespit edilemedi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların olay yerine gelen 2 ticari taksi ile kaçtığı da öğrenildi.