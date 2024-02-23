CHP'de 2.kez istifa şoku

Kaynak: İHA
CHP'de 2.kez istifa şoku
Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) belediye başkanlığı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar çözülemedi. 2. başkan adayı da istifa etti.

Alaca'da, CHP belediye başkan adayı gösterilen Hüseyin Türk'ün başvuruların son günü adaylıktan istifasının ardından ilçe teşkilatı seçim kuruluna belediye başkanı olarak Hüseyin Çinkaya'yı bildirmişti. Yaşanan bu hadisenin ardından bugün öğle saatlerinde Hüseyin Çinkaya'nın da adaylıktan çekildiği açıklandı.

Hüseyin Cinkaya'nın istifasından sonra CHP ilçe teşkilatı bu defa da belediye başkan adayı olarak 21 yaşındaki Hüseyin Gazi Cenik'in ismini verdi. CHP İlçe teşkilatı 21 yaşındaki emlakçı Hüseyin Gazi Cenik'i Alaca Belediyesi başkan adayı olarak Yüksek seçim Kurulu'na bildirdi.

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