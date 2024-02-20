CHP'de başvuru krizi. O şehirde seçimlere giremeyebilirler

Kaynak: İHA
CHP'de başvuru krizi. O şehirde seçimlere giremeyebilirler
CHP, Karabük'te yerel seçimlerde yarışacak merkez aday listelerini gereken süre dolduktan sonra teslim etti. Seçime girememe tehlikesi yaşayan CHP için nihai kararı bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yarışacak aday listelerini teslim etmesi için siyasi partilere tanımış olduğu süre bugün 17.00 itibarıyla doldu.

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CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listesini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmek istedi. İl Seçim Kurulu, listeyi geç getirdiklerinden dolayı partililere alındı makbuzu vermezken, son kararın seçim kurulunda olduğu ifade edildi.

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Partililer merakla İl Seçim Kurulundan çıkacak kararı beklemeye başladı.

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