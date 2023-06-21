CHP’de kritik il başkanları toplantısı sona erdi. Ortak bildiri yarın paylaşılacak

Parti genel merkezindeki toplantı, 8 buçuk saat sürdü.

Basına kapalı toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve kurultay takvimi ele alındı, seçim sonrası değerlendirme yapıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 il başkanıyla CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantı sürerken 24 il başkanının istifa ettiği yönünde bir iddia ortaya atıldı.

Ancak bu iddia kısa sürede yalanlandı. Toplantının sonunda konuşan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yarın ortak bir basın açıklaması yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

TV100’ün iddiasına göre, CHP’nin 24 il başkanı istifa etti.

Toplantıda seçim sonuçları, seçim sürecinde yaşanan sorunlar ve partiye yönelik eleştiriler ele alındı. Toplantının ana gündem maddesi ise seçim sonrasında gündeme gelen "değişim" tartışmaları oldu.