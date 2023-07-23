CHP’de kritik oylamanın sonucu belli oldu: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi

CHP’de bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasına yapılan itirazlara ilişkin gizli oylama sonuçlandı. Görevden alınanların itirazları oylama sonucu reddedildi.

CHP’de kritik oylamanın sonucu belli oldu: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi

Duvar'dan Serkan Alan'ın aktardığı bilgilere göre CHP’nin kritik Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 10 saat süren ve tartışmaların damga vurduğu PM toplantısının sonunda görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarına dair oylama yapıldı.

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla zoom toplantısı yapan kurmayların temel itirazlarından biri de olağanüstü kurultay sürecinde parti teşkilatı yöneticilerinin görevden alınmasıydı. Bu duruma itirazlar kayda geçerken görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazları gizli oylamayla karara bağlandı.

Oylamada il ve ilçe başkanlarının itirazları CHP PM üyelerinim oylarıyla reddedildi ve göreve dönmeleri kararı çıkmadı.

İTİRAZ OYLAMASININ SONUÇLARI

CHP PM oylamasında Muş İl Başkanı İsmail Adanur’in itirazı için 31 kabul 30 ret, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan’ın itirazı için 30 kabul 31 ret, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın itirazı için 31 kabul, 28 ret 2 çekimser, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan’ın itirazı için 28 kabul 33 ret oyu çıktı. Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazı için ise 26 kabul 35 ret oyu ile oylama sonuçlandı. İl ve ilçe başkanlarının itirazlarının kabul edilip görevlerini sürdürebilmeleri için 40 kabul oyu gerekiyordu.

CHP İLE TDP’NİN BİRLEŞMESİ ONAYLANDI

CHP Parti Meclisi, Türkiye Değişim Partisi’nin CHP’ye katılımına da onay verdi. TDP Genel Başkanı CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül söz konusu adıma dair, “CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi’nin CHP’ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir” ifadelerini kullandı.

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