CHP'yi din düşmanı ilan eden adam Fatiha bile okuyamadı. 'İnna ateyna.. Ben gitçem işim var' dedi

Seçimlerin yaklaşması ile sokak röportajları da hızla yayılmaya başladı. Kimi zaman renkli görüntülere sahne olan bu röportajlar bazı zamanlarda ise yerini tartışma yerine fiziksel şiddete kadar götürebiliyor.

İstanbul’un turistik mekânlarının başında gelen ve insan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan birisi olan Eminönü’nde yapılan bir sokak röportajı ise ağızları açık bıraktı.

Halk Mikrofonu isimli bir Youtube kanalı, Eminönü’nde gerçekleştirdiği bir sokak röportajında yaşlı bir adama mikrofon uzattı. Siyasi soruların yer aldığı röportajda yaşlı adam CHP’nin alayının din düşmanı olduğunu söyledi.

Çevredeki vatandaşların tepkilerine maruz kalan, CHP’nin Kur’an-ı yasakladığını söyledikten sonra kendisine ‘Fatiha’yı okur musun?' diye bir soru yöneltildi.

Gelen soruyu zor bulan yaşlı adam Fatiha’yı okumayıp, “Ben gidicem, fazla kalamıyorum” dedi.

Çevrede bulunan başka bir vatandaş ise, “Tamam biz din düşmanıyız. Sen Müslümansın, sen oku biz bilelim hadi” diye yineleyince yaşlı adam bu defa “Ben gidicem benim işim var” yanıtını verdi. Fatiha’yı okuyamayan adamın bu kaçamak cevabı sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar kahkahalara boğuldu.

Fatiha’yı okuyamayana adama bu defa çok kısa bir sure olan Kevser suresinin okuması yöneltilince kısa bir süre duraksayan adam surenin başlangıcını yaptıktan sonra duraksayıp, “Şimdi burada konuşamam” dedi.

Sokak röportajını yapan kadın, Fatiha ve Kevser’i okuyamayıp CHP’yi din düşmanı ilan eden adama “Şurada ‘Allah belanı’ yazan bir Arapça kelime görsen alıp Arapça diye öpüp başınıza koyacaksınız ya..” diyerek tepkisini gösterince, yaşlı adam “Seninle baş edilmez” diyerek röportajı terk etti.

Bahse konu olan röportaj sosyal medyada gündem oldu.