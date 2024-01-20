Flaş.. Flaş.. CHP’li Belediye Başkanı 'ihanete uğradım' diyerek partisinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şavşat belediye başkanı Nihat Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Acar, sosyal medya hesabı üzerinden, partisi tarafından ihanete uğradığını iddia ettiği açıklamasında, “Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladılar” ifadelerini kullandı.

Üzerinde çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurulduğu halde hepsini sineye çektiğini, ancak kendisine yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın kendisine, ailesine ve Şavşat halkına ihanet olacağını düşünmesi üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

CHP, 23 Aralık'ta Şavşat ilçesinde aday belirlemek için yapılan ön seçimde Hakan Gazioğlu, 114 alarak CHP Şavşat adayı olarak belirlenmişti.