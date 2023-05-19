CHP’de Onursal Adıgüzel’in yerine görevlendirilen Devrim Barış Çelik’ten seçim açıklaması

Onursal Adıgüzel’in yerine görevlendirilen Devrim Barış Çelik, görevlendirme sonrası ilk paylaşımında, “Bayrağı daha da yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın” ifadelerini kullandı.

CHP’de Onursal Adıgüzel’in yerine görevlendirilen Devrim Barış Çelik’ten seçim açıklaması

Kılıçdaroğlu tarafından Onursal Adıgüzel’in yerine görevlendirilen Devrim Barış Çelik, görevlendirme sonrasında Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirildim.

Gençlik kollarından beri tanıdığım kıymetli kardeşim Onursal Adıgüzel’den görevi teslim aldım. Kendisine verdiği emek ve gösterdiği dayanışmasından dolayı teşekkür ederim. Bayrağı daha da yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın.

28 Mayıs seçimlerini genel merkez ekibimizin yanısıra, yeni nesil teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak konusunun uzmanı arkadaşlar ile birlikte yöneteceğiz.

Süreçle ilgili düzenli bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim.

Başta katkı sağlamak için arayan yazılımcı arkadaşlara, desteklerini ileten tüm örgütümüze ve kamuoyuna teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

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