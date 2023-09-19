Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak Kılıçdaroğlu çıkışı: Hiçbir sorumluluğu yok gibi davranıyor

CHP'de Onursal Adıgüzel aylar süren sessizliğini bozarak Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak Kılıçdaroğlu çıkışı: Hiçbir sorumluluğu yok gibi davranıyor

CHP'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar derinleşerek devam ediyor. Son açıklama seçim döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Onursal Adıgüzel'den geldi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski bilgi, iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

onursaladiguzel.jpg"VİDEO KAYITLARI VAR"

Diken'de yer alan habere göre; 14 Mayıs seçiminde CHP’nin elde ettiği seçim sonuçlarının aktarımının kesildiği iddiasına o dönem partide Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan Onursal Adıgüzel, “Sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık, veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı” yanıtını vermiş, sonraki süreçte ise görevden alınmıştı. Adıgüzel, yaptığı açıklamada 14 Mayıs akşamı seçim veri sisteminin çalıştığını, buna dair ellerinde video kayıtları olduğunu söyledi.

"GÖREVİMİZİ MÜKEMMEL YAPTIK, CEZALANDIRILDIK"

Adıgüzel, istifasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ricasıyla 28 Mayıs’a kadar görevinde kaldığını ilk defa “Ben istifa etmiş olmama rağmen genel başkanımızın ricasıyla oradaydım. Benden rica etti, ‘Görevi sürdürmenizi istiyorum’ dedi. 28 Mayıs’ı da bu arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Hatta mükemmel yaptığımız halde neden bu cezayı aldık?” sözleriyle kamuoyuna açıkladı.

"GENEL BAŞKANIMIZ HİÇBİR SORUMLULUĞU YOK GİBİ DAVRANIYOR"

Günah keçisi ilan edildiğini savunan Adıgüzel, "Fakat görüyorum ki bugün sayın genel başkanımız dahil kimse bu eleştirileri kabul etmiyor ve hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor. Aslında gördüğüm kadarıyla bir aklanma operasyonu yürütülüyor bir taraftan ve bunun hedefine konulanlardan biri de ben olduğum için bir şeyler söylemek gerektiğini düşündüm." dedi.

"GENEL MERKEZ ANKETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Seçim sürecinde yapılan kamuoyu araştırmalarına dikkat çeken Adıgüzel, "Mesela ocak ayında yapılan anketlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de abone olduğu birçok anket firmasının ve bize gelen bireysel anketlerde, partinin yaptığı anketlerde aslında seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor. O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. “İçeride kel Ali vardı, kör Ali vardı, yok sen oradaydın, ben buradaydım…” Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar." şeklinde konuştu.

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