Onursal Adıgüzel "Seçime etki eden bir oy hırsızlığı görmedik" dedi. Kılıçdaroğlu seçimi hileyle adılar dedi

Kılıçdaroğlu "Seçimi hile aldılar" dedi ama CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Onursal Adıgüzel katıldığı canlı yayında, “Sandık başı hilesi oldu ama sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik” dedi.

Onursal Adıgüzel "Seçime etki eden bir oy hırsızlığı görmedik" dedi. Kılıçdaroğlu seçimi hileyle adılar dedi

Editör: Osmancan Erok

Seçim yenilgisi sonrası CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Parti Meclisi üyesi Onursal Adıgüzel Halk TV yayınına katıldı.

Adıgüzel "Seçim gecesi sistemde ne bir çökme ne bir kopukluk yaşadık. Biz dört defa test yaptık. Testlerin hepsinde görüyorduk ki mobil uygulama kullanıcı sayımız, yeterliliğimiz, veri akış kalitesi, ilçelerden veri gönderimi kadar değil. Yani yüzde 60-70 oranında sonucu mobil uygulamayla alıyoruz. Niye? Kullanıcılarımız yeteri kadar aktif teknoloji kullanıcısı değil kırsalda..." dedi.

“SEÇİM SONUCUNA ETKİ EDEN OY HIRSIZLIĞI GÖRMEDİK”

"Sandıklara sahip çıkılmadı" eleştirisine de yanıt veren Onursal Adıgüzel şöyle devam etti:

17 bin sandıktan sonuç geldi. Ancak hızlı gelmedi... Sonuçta biz Türkiye tarihindeki en üst düzey görevlendirmelerden birini yaptık. Bizim verilerimiz, gönüllülerin verileri, Türkiye Gönüllüleri'nin verilerini topladığımızda 1000 sandık gibi bir eksiğimiz vardı. Onu da sonrasında 400'e düşürdük. Toplam 400 sandıkta görevli yazamamış görünüyorduk. Oradaki oy oranı da 50-55 bindi... Bize veri gelmeyen sandığı toplasanız, toplam seçmenin yüzde 1'ini bile kapsamayan bir sonuç. 99.13'ü gelmiş. Ama bu verinin kalitesi ayrı bir tartışma konusu. Sandık başı hilesi oldu mu? Yine oldu. Yani işte kadınların yerine oy kullanıldı, Güney Doğu'da olan işler var... Ama sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik... '2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı.

yiujykujh.jpg

Hep seçimi beklediler. Seçimden sonra gereğini yapalım dediler. Seçimi hile ile aldılar. Şimdi o devasa araçlarla o ağaçların nasıl yıkıldığını gördük.

KILIÇDAROĞLU: SEÇİMİ HİLE İLE ALDILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Hep seçimi beklediler. Seçimden sonra gereğini yapalım dediler. Seçimi hile ile aldılar. Şimdi o devasa araçlarla o ağaçların nasıl yıkıldığını gördük.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Toprak elinizden alınıyorsa vatan elinizden alınıyordur
CHP’de Onursal Adıgüzel’in yerine görevlendirilen Devrim Barış Çelik’ten seçim açıklaması
Görevinden istifa eden CHP’li Onursal Adıgüzel kendini böyle savundu. O gece bir hata yapmadık
Seçimden sonra eleştiri oklarının hedefindeydi: Onursal Adıgüzel’den ilk açıklama
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Erkin Koray'ın cenazesi tartışma yarattı Tören istemediğini vasiyet etmişti Magazin
Erkin Koray'ın cenazesi tartışma yarattı Tören istemediğini vasiyet etmişti
Sergio Ramos'un Galatasara'a maliyeti ortaya çıktı Spor
Sergio Ramos'un Galatasara'a maliyeti ortaya çıktı
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler Siyaset
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı Dünya
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı Yaşam
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi Güncel
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi