CHP’den ‘Cumhuriyet'in 100'üncü yılında af’ çağrısı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Genel Kurulu'nda Cumhuriyet'in 100'ünci yılında af ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

“İNFAAL SUÇLAR HARİÇ AF İLAN EDİLMELİDİR”

Tanal, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet yurtta ve dünyada barıştır. Daha önce Erzincan Milletvekilimiz Sayın Mustafa Sarıgül'ün belirttiği üzere Cumhuriyet'in 100'üncü yılında toplumsal barışı ve kardeşliği sağlamak üzere toplumsal infaal suçlar hariç af ilan edilmelidir. Yaşasın cumhuriyet" dedi.

MUSTAFA SARIGÜL’DE AF İSTEMİŞTİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyetin 100. Yılı şerefine cezaevi mahkumlarına af ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılının toplumsal barışa vesile olması gerektiğini dile getirerek, "Tüm siyasi partilere sesleniyorum; Tıpkı 10. yılı, 50. yılı gibi Cumhuriyetimizin 100. yılı içinde bir af çıkaralım. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cumhuriyetimizin 100. yılı toplumsal barışa vesile olsun." dedi.