CHP'den yerel seçim ve ittifak açıklaması. Özgür Özel 'Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum'

Özel, “Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Özel "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliği ile o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben ‘iş birliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum.

Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabilir. Bu iş birliğinde mümkünse iki parti ama özel bir gereklilik varsa belki bazen üçe çıkabilir ama genelde iki partinin iş birliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum.

İş yerel seçim olduğunda bir sorumluluğumuz var hep beraber. O sorumluluk da şu: Ben kazanmazsam, sen kazanmazsan, biz kazanmazsak o kazanacak. O kim? Recep Tayyip Erdoğan. Muhalif seçmen, Erdoğan'ın üzerinde helikopterle uçup Araplara kupon arsa rezerve etmesini istemeyen seçmen. Bu seçmen, bizim ona kaybetmemize tahammül edemez. O zaman ne yapacağız? Yerel seçimlerde iş birlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz.

Ben Meral Hanım’la, Sayın Genel Başkan’ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil." dedi.

Gizli protokol iddiası

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında Mayıs seçimleri öncesi imzalanan protokole ilişkin iddialara da değindi. Özel, bu protokolden haberdar olmadıklarını, bunun bir siyasi parti tarafından gündemde kalma aracına çevrildiğini söyledi. Özel, “Ben böyle bir şeyin tarafı olmak istemem. Cumhuriyet Halk Partililer benim atanmışlarla değil, seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller yapılmayacağını söylemiştim. Geriye dönüp de o konuya saplanmanın anlamı yok” dedi.

Erdoğan ve Bahçeli’nin açıklamaları

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘yüzde 50 artı 1’ çıkışı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin de konuştu. Özel, Erdoğan’ın MHP’den kurtulmaya çalıştığını, Türkiye’nin gündemini başka bir şey ile meşgul ettiğini söyledi. Özel, “Memleketi meşgul etmeyin. Aranızda ne konuşursanız konuşun. Ben bunların ne ayrılığına ümit bağlarım, ne birlikteliklerinden tasa duyarım. Esas mesele bizim ne yapacağımız” dedi.

CHP’nin vizyonu

Özel, CHP’nin vizyonu ve hedefleri hakkında da bilgi verdi. Özel, CHP’yi hem etkin, hem yetkin, hem enerjik bir parti olarak göstereceklerini, sadece mecliste, sadece kürsüde değil, sahada, tarlada, sokakta olacaklarını söyledi. Özel, Türkiye’nin tarım, iş gücü, ulaştırma, akaryakıt maliyetleri, enerji maliyetleri, kuraklık ve yanlış planlama yüzünden çok büyük bir cenderenin içinde olduğunu belirtti. Özel, “Türkiye’de artık bambaşka bir siyasi anlayışın gelip, Türkiye’yi büyütmesi, Türkiye’yi kalkındırması, ekonomiyi ayağa kaldırması ve bölüşüme müdahale etmesi gerekiyor. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir Türkiye yerine artık büyümeden geniş kitlelerin pay aldığı bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz” dedi.