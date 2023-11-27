AKP’den ittifak çıkışı. 'İhtiyacımız yok'

AKP Kütahya İl Başkanlığı, yerel seçimlerde ittifak istemediklerini ve mevcut İl Başkanı Mustafa Önsay'ı desteklediklerini açıkladı.

KAYNAK: İHA
AKP’den ittifak çıkışı. 'İhtiyacımız yok'

Parti binasında bir araya gelen ve aralarında önceki dönem il başkanı ve Kütahya eski milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı’nın da bulunduğu teşkilat mensupları adına hazırlanan basın açıklamasını Bilal Cicavoğlu okudu.

Yerel seçimler öncesi Kütahya’ya ve Ankara’ya bir ses vermek için toplandıklarını dile getiren Cicavoğlu, “Her birimiz 2001 yılından beri AK Parti il ve ilce teşkilatlarında görev yaptık. Bu kutsal görevler esnasında 2002 genel secimi ile başlayan 10 secim 3 referandum gerçekleşmiştir. Bütün bu süreçlerden AK Parti sizlerin değerli katkıları ile bir seçim hariç birinci parti çıkarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Yine bütün seçimlere ittifaksız tek başına girmiştir. En son Mayıs 2023 teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine tek başına girmiş Cumhurbaşkanımıza yüzde 70 gibi yüksek bir oy ve milletvekili seçiminde yaklaşık yüzde 47 oy vererek birinci parti olmuş ve 3 milletvekili çıkarmıştır. AK Partimize her zaman desteğini esirgemeyen aziz hemşerilerimize şükran borçluyuz" diye konuştu.

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“SİYASİ İTTİFAKA İHTİYACI YOKTUR”

“Yerel seçimlerde AK Parti'nin Kütahya’da bir siyasi ittifaka ihtiyacı yoktur" diyen Cicavoğlu, " AK Parti çatısı altında ittifak ederek bizlere güç vermektedirler. Kütahyalı hemşerilerimizden gelen bu isteği yani Kütahya’mızda siyasi bir ittifak istenmediğini AK Parti milletvekillerimiz, AK Parti Genel Başkan vekili ve genel başkan yardımcılarına iletmişlerdir. Teşkilatımız, geçtiğimiz pazar günü, partimizin demokratik teamülleri gereği, temayül yoklamasını birlik ve beraberlik içerisinde, coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiğini hep birlikte müşahede ettik. Yarım asır AK Parti belediyeciliği ile yönetilen fakat 2019 yılında kaybettiğimiz Kütahya Belediyesini geri almak, ilimizde bulunan her AK Partili vatandaşımızın temennisi olduğu sürekli bizlere iletilmektedir. Bölgesindeki, geçmiş görkemli günlerine tekrar döndürmek için, her türlü dinamiğe sahip Kütahya’mızda, İl Başkanımız Mustafa Önsoy liderliğinde, teşkilatımız ve milletvekillerimizin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek oluşturdukları pozitif sinerji, halkımızda ve bizlerde büyük bir karşılık bulmuştur" ifadelerini kullandı.

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