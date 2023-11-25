CHP’de yeni yol haritası için kritik süreç. Masada ‘yerel seçimler’ var

Dün gerçekleşen CHP İl Başkanları İstanbul Çalıştayı'nda ikinci güne girildi. bölgelere göre ayrılan masalarda 81 İl Başkanı, CHP yeni yönetimiyle ilgili beklenti ve önerilerini ayrıca yerel seçimler yaklaşırken bununla ilgili çalışmaların nasıl yürütüleceği başlıklarını ele aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP’de yeni yol haritası için kritik süreç. Masada ‘yerel seçimler’ var

Dün başlayan CHP İl Başkanları İstanbul Çalıştayı ikinci gününü bugün tamamladı. Çalıştay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin’in açılış konuşmalarıyla başladı. Çalıştay’da ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi ve Başkan Danışmanı Emrah Şahan, İBB faaliyetleri üzerine bir sunum yaptı.

İLK BÖLÜMDE "CHP YENİ YÖNETİMİ" ELE ALINDI

Konuşmaların ardından 81 il başkanı, bölgelere göre masalara ayrıldı. Moderatörler aracılığıyla teknolojiden faydalanılarak kurulan online sistem üzerinden kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan, kendi görüş ve önerilerini paylaşan il başkanl arı, ilk bölümde “CHP yeni yönetimi” konusunu ele aldı. Bu bölümde il başkanları, 38. Olağan Büyük Kurultayı’nda seçilerek göreve başlayan CHP yeni yönetimiyle ilgili beklentilerini paylaşırken, parti politikalarına ilişkin değerlendirmelerini iletti.

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İKİNCİ BÖLÜMDE “YEREL SEÇİMLER” BAŞLIĞI TARTIŞMAYA AÇILDI

İkinci bölümde “yerel seçimler” başlığı tartışmaya açıldı. Bu bölümde bölgelere göre yerel seçim çalışmalarının nasıl yürütüleceği, farklı toplumsal grup ve seçmenlere nasıl ulaşılacağı gibi başlıklar ele alındı. Çalıştay’ın son oturumu, iki bölümün görüş ve önerilerden ortaya çıkan sonuçlara ilişkin yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

Çalıştay’ın son günü olan yarın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yapacak ve Çalıştay sonuç raporu Özel’e sunulacak.

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