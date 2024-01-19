CHP’li avukat 14 yaşındaki çocuğu tarafından öldürüldü

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, CHP milletvekili aday adayı avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından 20 kere bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun, babasını kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi.

Karakoyunlu’nun eşi, 14 yaşındaki oğlunu okula götürmek için evden ayrıldığında, K. Karakoyunlu telefonunu unuttuğunu söyleyerek eve geri döndü. Eve giden 14 yaşındaki K. Karakoyunlu, uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı. Ardından annesinin yanına giderek evde yabancı birinin olduğunu söyledi.

Annesi eve gittiğinde, Karakoyunlu’nu kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra, Fatih Gürbüz Karakoyunlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı’nın ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından, Karakoyunlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu’nun, geçen milletvekili seçimlerinde CHP’nin 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.