CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, iktidarın altyapı çalışmalarına destek vermediğini söyledi. Bu durumun sebebini Edirnelilerin CHP'ye oy vermesi olarak gösteren Gürkan "Alenen Edirne düşmanlığı yapılıyor" dedi. Ancak yol yapımına gerek kalmadığını belirten Gürkan iktidara teşekkür etti.

CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Edirne’de devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Gürkan, iktidarın altyapı çalışmalarına destek vermediğini söyledi.

“ALENEN EDİRNE DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR”

Altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

"Bu ülkeyi ne hale getirdiniz. Ondan sonra çıkıyorsunuz şu, bu belediyecilik. Alenen Edirne düşmanlığı yapılıyor, Edirneli düşmanlığı yapılıyor. Niçin, Edirneliler CHP’ye oy veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu hangi vicdana sığar. 20 milyondan, 17 villa alıyorsunuz. İller Bankası KDV dahil kredisiyle 17 villa parasına ben bu şehrin altyapısını bitirdim. Çıksınlar karşıma konuşalım, nerede olursa. Kimi istiyorsa. Üstyapıyı da yapıyoruz. Neyle, Edirnelilerin parasıyla… Bizim sevgili hükümetimizin hiçbir katkısı yok. Edirnelilerin anasının ak sütü gibi helal olan parasıyla yapıyoruz bunu hiç kimse atıp sallamasın."

İKTİDARA TEŞEKKÜR ETTİ

Recep Gürkan, iktidar tarafından yolların asfaltlanmadığı konusunda sık sık eleştiriliyordu. Eleştirilere yanıt veren Gürkan, iktidara 'teşekkür' etti.

Gürkan, "Ben gene onlara teşekkür ediyorum. Onların sayesinde yol yapmamıza gerek kalmadı çünkü kimse artık aracıyla trafiğe çıkamıyor. Akaryakıt fiyatlarından dolayı o hale getirdiler ki insanları, hiç kimse araçla trafiğe çıkmaz hale geldi. Şu anda 34 lira benzin, 33 lira mazot… Bu akşam 1.55 lira daha geliyor mazota…" diye konuştu.

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