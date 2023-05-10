CHP’li Engin Özkoç’tan 'deep fake' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun sesini taklit edip PKK ile ilişkilendirecekler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde dikkat çektiği ‘deep fake’ teknolojisi ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidarın yeni bir ‘deep fake’ girişiminde bulunacağına dair ihbar aldığını belirten Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun sesinin taklit edilerek PKK terör örgütü ile bir konuşması olduğunu göstereceklerini söyledi.

Özkoç, bunu yaparken şehit ailelerinin çocuklarının resimlerini kullanıp onları istismar edeceklerini belirterek, "Böyle ahlak dışı bir şey yaparsanız gereğini çok ciddi şekilde yaparız!" diye konuştu.

“BUNUN HESABINI HER KİM OLURSA OLSUN HUKUK KARŞISINDA VERİR”

Özkoç'un açıklamaları şu şekilde:

“Şimdi de arkadaşlarım gönderiyorlar. Bu önümüzdeki hafta içerisinde aldığımız istihbarat öyledir. Şehit ailelerimizin çocuklarının yer aldığı afişlerin billbordlarda boy göstereceği ve orada Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir ses kaydının PKK terör örgütü ile görüşme ses kaydının sosyal medyada dolaştırılacağına yönelik ihbar aldık. Çok net söylüyorum. Şehit ailelerimizin çocuklarıyla ilgili afişlerde onların resimlerinin olduğu Kılıçdaroğlu'nun sesinin taklit edilerek PKK terör örgütü ile bir konuşması olduğunu gösterip onları istismar ederek billbordlarda afişlerin son 4 gün içerisinde yapıştırılacağına ve bununla ilgili propaganda yapılacağına dair istihbarat bilgileri aldık. Şimdi buradan bir daha onların gözünün içine bakarak bu ekranlardan söylüyorum. Böyle bir şeye tevessül ederseniz, böyle kanunsuz, hukuksuz bir şeye tevessül ederseniz. Böyle alçakça ve şerefsizce bir şeye tevessül ederseniz bunun gereğini çok ciddi bir şekilde yaparız. Ve bunun hesabını her kim olursa olsun hukuk karşısında verir”

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

Kılıçdaroğlu, 29 Nisan'da Kayseri’de düzenlediği mitingde “Seçime 10 gün kala pis işler döneceği” iddiasını dile getirmiş 1 Mayıs akşamı ise sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a “Cambridge Analytica'lık oynama” uyarısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, “Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır” ifadelerini kullanmıştı.

CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun uyarısının iktidar tarafından seçime 10 gün kala, internet üzerinden sahte video ve görüntüleri ile Kılıçdaroğlu aleyhine bir kampanya başlatacağını öne sürmüştü.