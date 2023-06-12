CHP'li eski başkan Ardal 5. kattan düştü

DHA'nın haberine göre, Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi’nde, önceki gün saat 16.30 sıralarında; 2 çocuk annesi Nurdal Tavukçuoğlu Ardal, iddiaya göre camları temizlerken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Ardal, ihbarla çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı olan Ardal’ın 14 Mayıs'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partisinden milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.