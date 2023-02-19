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CHP’li Gürer: “Fakir fukara yağ elde ettiği kuyruk da kıymete bindi”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eskiden ete göre daha uygun fiyatlarla satılan kuyruk yağının, 130 lira civarındaki fiyatlarla satılıyor olmasını, “Kuyruk da artık lüks oldu” sözleriyle değerlendirdi. Gürer”Kelle paça çorbası yapılan dana baş fiyatında artışta kelle paça çorba fiyatını artırdı. Emekli için kelle paça çorbada lüks oldu. Kasapta 20 kg olan bir dana baş (kelle) 160 TL iken bu yıl ise 20 kg dana baş (kelle) 900 lira fiyata erdi” diye konuştu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:49
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CHP’li Gürer: “Fakir fukara yağ elde ettiği kuyruk da kıymete bindi”

CHP’li Gürer: “Fakir fukara yağ elde ettiği kuyruk da kıymete bindi”
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ile Ulukışla ilçesinde kasapta et, ciğer, sakatat ve kuyruk yağı fiyatlarını sordu, et yanında sakatat fiyatlar ilçelerde dahi ciddi artışına tanıklık etti.

FİYATLARI DA ALDI BAŞINI GİDİYOR

Kasap İsmail Doğan, İstanbul’da ve diğer bazı büyükşehirlerde 200lira olan ciğerin Niğde ve çevresinde 140 -150 liradan, geçen sene 80-90 lira olan kuyruk yağının ise 130 liradan satıldığını belirtti. İsmail Doğan, kelle ve işkembe fiyatlarının da artığını ifade etti. “Haftası haftasını fiyatlar tutmuyor. Vatandaş et alımını fiyatlar nedeni ile kıstı. Kesilen hayvan sayısı azaldı. Kasap gideri kira, elektrik başta olmak üzere arttı. Gelir daraldı" dedi.

KUYRUK YAĞINI GRAMLA ALIYORLAR
Sakatat ve Kuyruk fiyat artışının tüketiciyi de olumsuz etkilediğini belirten İsmail Doğan, “Kilo ile alım yapan çok az.
Genel olarak 100-200 gram kuyruk yağı alınıyor” dedi.

KESİME GİDECEK HAYVAN DA KALMADI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yem fiyatlarındaki artış nedeniyle gebe ineklerin ve süt ineklerinin bile kesime gönderildiği dönemde, kesim yapılan hayvan sayısının artması dolayı et fiyatlarının kısmen sabit kaldığını ancak son dönemde kesime gidecek hayvan sayısında da azalma olduğu için et fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti.

Et fiyatları artış sürerken, sakatat ve kuyruk geçmiş yıllarda daha uygun fiyatlarla satıldığını dönemlerin olduğunu anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son dönemlerde ibrenin tersine döndüğünü, bu ürünlerin fiyatlarının da ciddi zam geldiğine işaret etti.

Gürer, Niğde merkezde kasapta koyunun 4 ayak bir kelle bütün olarak geçen yıl 40 lira iken 80 lira çıktı. Bir yıl önce 20 kg olan bir dana kelle 160 TL iken bu yıl ise bir dana baş(kelle) 900 lira bulduğunu söyledi. Gürer, "Dana ciğer Anadolu illerinde kilosu 60 lira iken 130-150 lira arası satılır oldu, İstanbul’da 200 lirayı gördü. işkembe temizlenmiş 15 lira iken 30-50 lira arası yerine göre fiyatı değişiyor. Ciğer ve işkembede fiyatlar illere göre dalgalansa da bir yıl öncesi göre fiyatlar katladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan için sakatat fiyatları değişse de bu döneme kadar daha uygun fiyatlar ile satılırken fiyatlar artık cep yakıyor. Kelle paça çorba bazı restaurantlarda 60- 80 lira arasında fiyatlanır oldu. Emekli için kelle paça çorbası da lüks oldu. Süt inekleri dahi kesime gitmesi ile piyasa durağan seyreden et fiyatı da kesilecek hayvan azalması ile kesim düşmesi sonucu Karkas Et fiyatı kilosu 130 TL kesilip %30 kemik ayrılınca Kasap satışı 200 TL kilosu buldu. Vatandaş daralan alım gücü ile et erişemez olunca sakatat almak istese de sakatat fiyatı da et fiyatı ile yarışıyor.

KUYRUK TÜKETİMİ AZALMIŞTI
Bir kaç yıl öncesine kadar zeytinyağı alamayan, ayçiçeği yağı alamayan vatandaşların ucuz diye kuyruk alıp yağ elde ettiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ancak son zamanlarda kuyruk yağı fiyatı da çok arttı. Geçen yıl 80-90 lira olan kuyruk bugün 130 liradan satılıyor oldu. Bir zamanlar çok tüketilip sıvı yağ ile unutulan kuyruktan elde edilen yağa erişim de zorlaştı.Kuyruk fiyatlar arttı ve bu ürün de artık lüks sınıfına girdi. Dar gelirliler için kuyruk almak da zorlaştı” değerlendirmesinde bulundu.

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