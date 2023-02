CHP’li Gürer isyan etti: Et ve yem fiyat artışları eyvah dedirtiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kasap, sakatatçı ve yem bayilerini gezerek, et fiyatlarında artışa neden olan sorunları yerinde belirledi. Depremin bölgede etkilerini gözleyen Gürer "Gıda fiyatlar artış yanında özellikle kiralarda anormal artış vatandaşı zor durumda bırakıyor” dedi.

SON 10 GÜNDE ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Kasap Aydın Güçlü CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e Kahramanmaraş depreminin ardından son 10 gün içinde et ve et ürünlerine gelen zamlarla ilgili bilgi aktardı. Aydın Güçlü, 20 gün önce 125 lira olan büyükbaş hayvan kesiminin kilosunun 170 liraya 115 lira olan küçükbaş hayvan kesiminin kilosunun ise 145 liraya çıktığını belirtti.

10 gün önce 170 lira olan kuzu kemiksiz et ve kuzu pirzolanın 195 lira, 120 lira olan dana kıymalık etin 175 liraya, 160 lira olan dana etinin ise 210 liraya yükseldiğini söyledi.

FİYATLARI GÖREN ETİ ALMADAN GİDİYOR

Vatandaşın et alım gücünün düştüğüne değinen kasap Aydın Güçlü dar gelirlilerin, asgari ücretlerinin et alamadığını, dükkana gelen her 100 müşteriden 30’unun fiyatları sorduktan sonra ürün almadan çıktığını belirtti. Aydın Güçlü, "Kilo ile et alanların sayısının da azaldığına vurgu yaparak, çok sayıda müşterinin 50 lira ya da 100 liralık et almayı tercih ettiğini anlattı. Fiyat artışı satışlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Güçlü, kasap olarak giderimiz artıyor. Artan et fiyatı satışımızı düşürüyor. Sonuçta vatandaş fiyat nedeni ile mağdur olduğu gibi kasapta gelire gideri aleyhinde gelişiyor “ diye konuştu.

SAKATAT FİYATLAR ZOR TUTUYORUZ

Niğde’de kasap olan ve genelde sakatat ağırlıklı çalışan Siyami Arıkan ile de dükkanında görüşen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer fiyat artışının sakatatta devam ettiğine işaret etti. Kasap Siyami Arıkan, "Fiyatlarımızı olabildiğince uygun kılmaya çalışıyoruz. Bir yerde dayanım gücüne göre fiyatları en alt limitte düşük artırmaya çalışıyoruz. Bizim sigorta, işçilik, elektrik gibi giderlerimiz arttı. Bizde alıp satıyoruz. Sonuçta geçen yıl 80 lira olan dana ciğerinin 120 liraya, 120 lira olan kuzu ciğerinin 180 liraya, 15 lira olan işkembenin 30 liraya, 25 lira olan kuzu kellenin 45 liraya, 50 lira olan ütülmüş kuzu kellenin 100 liraya 20 lira olan dana yüreğinin ise 60 liraya çıktı. Bazı kasaplarımızda daha yüksek fiyatlar olması da olağan.” dedi.

ELEKTRİK FATURASI 5 BİN LİRA

Büyükbaş hayvan kesimlerinin 170 liraya, küçükbaş hayvan kesimlerinin ise 140 liraya yapıldığını anlatan Siyami Arıkan, geçen seneye göre kazançlarının 3’te 1’e indiğini, dükkan aylık olarak elektrik faturasının 5 bin lira, depoya ise 20 bin lira geldiğini söyledi. Dükkan sahibi olduklarını, dükkan kirası ödemedikleri için ayakta kalabildiklerini ifade eden Siyami Arıkan, kiracı olanların durumunun daha vahim olduğunu vurguladı.

YEM FİYATLARI FIRLADI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer yem fiyatlarındaki artışı de yerinde görmek üzere ziyaret ettiği bir yem bayiinde fiyat artışlarıyla ilgili bilgi aldı. Yem bayi görevli Abdi Gılıç, geçen sene 270 lira 10 gün öncesine kadar da 360 lira olan süt yeminin son 10 gün içinde 390 liraya, geçen yıl 250 lira olan bu yıl 280 liraya yükselen besi yeminin ise 340 liraya çıktığını anlattı.

YEMDEKİ ARTIŞ HAYVANCILIĞI VURDU

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise et fiyatlarındaki fiyat artışının durdurulamadığına dikkat çekti. Yem fiyatlarındaki artış nedeniyle süt inekleri ve düvelerin dahi kesime gönderildiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaşanan deprem sonrasında hayvan varlığındaki azalmanın da et fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu kaydetti.

ET FİYATLARI DURMUYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, depremden sonra hayvan varlığındaki azalmanın et fiyatlarını artıracağını kaydetti.

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemlerine aşırı zam geldiğine değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mevsimsel değişimler nedeniyle mera alanları kullanılamadığı için hayvanların yeme ihtiyacı daha çor arttı. Yem fiyatlarındaki artış ise hayvancılık yapanları zora soktu. Süt ineklerine yem alamayacak duruma gelen üreticiler, süt ineklerini ve düveleri dahi kesime gönderdi. Deprem ile de çok sayıda hayvan telef oldu. Depremde göçükte kalanın dışında deprem etkisi ile oluşan hayvan stresi ile buzağı, kuzu, oğlak erken doğum yanında düşüklerle ciddi bir hayvan kaybı daha oluştu. Bölgede Yemlerde yılık altında kalmadı uzun süreli yem ihtiyacı da yarattı. Hayvancılıkta derinleşen sorunlar ithalatla da bitmeyecek. İthal et ve hayvan getirilse yurt dışından daha düşük fiyatlar ile hayvan temini de çok olası görülmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

YEM FİYATLARINA MÜDAHALE EDİLMELİ

Et fiyatlarındaki artışı önlemenin yolunun yem fiyatlarını düşürmek ve besicilik ve hayvancılık yapanları teşvik edecek destekler vermekten geçtiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde yanlış tarım politikasına ek depremle oluşan sorunlar nedeni ile bu süreçte et fiyatları artış sürecek görülüyor. Dar ve sabit gelirli için et lüks gıda dönüştü. Vatandaş et alamıyor, Kasapların, dolapları, kira ve işçilik giderlerini anlatıyor Bu durum kasapları iş yapıp yapmama noktasında düşündürüyor. Bu işin sürdürülebilirliği kasaplar açısından da sorunlu. Vatandaş ete ulaşamaz noktaya sürükleniyor ” şeklinde konuştu. Gürer kira fiyatlar artışların da kiracılar için çaresizlik içine sürüklenmeleri neden olduğunu da ifade etti. Çarşı pazar fiyatlar uçuyor. Et ve süt mamülleri zamlanıyor. Vatandaş deprem yaşamayanda çadırda yaşayacak duruma düşürülüyor “ diye sözlerini tamamladı.