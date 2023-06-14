CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında,12 Haziran tarihinde yurdun önemli bölümünde meydana gelen sağanak yağış sonrasında, taşkın ve sel gibi afetlerin oluştuğunu, bu olumsuzluğun özellikle tarım alanlarında ciddi hasara yol açtığını anımsattı.

NİĞDE’NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ SELDEN ETKİLENDİ

Çok sayıda il ile birlikte Niğde’nin ilçe, belde ve köylerindeki tarım alanlarının da selden olumsuz etkilendiğini aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde ilinde Çavdarlı, Yeşilgölcük, Hasaköy Alay, Bağlama, Kiledere, Çarıklı, Burç, Pınarcık, Koçak, Güney gibi kırsaldaki yerleşim yerlerinin yanında Bor ilçesinde bulunan sanayi bölgesi ve Kemerhisar beldesi de selden etkilenmişlerdir. Ayrıca yaşanan bu afet sonucunda Niğde-Kayseri yolu bir süreliğine trafiğe kapanmıştır” diye konuştu.

YARALAR SARILMALI

Sağanak yağışlar sonucu selin etkili olduğu bölgelerin tarımsal üretim açsından önemli iller olmasının, tek geçim kaynağı tarımsal üretim olan çiftçileri olumsuz etkilediğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bölgedeki ekili alanların zarar görmesi sonucu ciddi ürün kaybı yaşanmıştır. Sel afetinin yaşandığı illerin ülke tarımsal üretimindeki yeri göz önünde bulundurularak acil bir şekilde gerekli tespitler yapılmalı ve çiftçilerin yaraları sarılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

ÇKS VE TARIM SİGORTASI ŞARTI ARANMAMALI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sel felaketi nedeniyle ürünleri, seraları ve hayvan varlıkları zarar gören üreticilerin, ÇKS ve Tarım Sigortası kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredi önemelerinin ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

KANUN TEKLİFİ VERDİ

Konuyla ilgili olarak hazırladığı Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sunduğunu da açıklayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu Kanun Teklifi ile yaşanan afetten etkilenen çiftçilerimize Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun kapsamındaki yardımlardan faydalanmaları ve üreticilerin mağduriyetlerinin bir nebze olsun giderilmesi amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENMELİ

Tarım sigortası yaptıramayan ve herhangi bir nedenle ÇKS’ye kayıt yaptıramayan üreticilerin zararlarının da doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanması gerektiğine vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çünkü genellikte küçük aile tipi işletmeler olan bu üreticilerin üretimi sürdürme çabası içinde oldukları bilinmeli ve afetlerden gördükleri zarar mutlaka karşılanmalıdır. Bunların ilaç, gübre, tarlayı sürerken kullandığı mazot gibi girdileri dikkate alınarak, zarar gören çiftçiler tespit edilmeli ve ÇKS kaydı ve TARSİM sigortası olup olmadığına bakılmaksızın zarar gören tüm çiftçilerin zararları karşılanmalıdır” diye konuştu.

KURESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDEN OLACAĞI SORUNLARA DİKKAT

Düzenlediği basın toplantısında küresel iklim değişikliklerinin neden olduğu sorunlara da dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu sorunlar kaygı verici boyutlara ulaştı. İspanya’daki kuraklık, Rusya –Ukrayna savaşı ve gelecek yıl ciddi bir kuraklık yaşanacağının öngörülmesi gıdaya erişimde sorun yaşanmasına neden olacak unsurlar olarak belirlenmiş durumda” dedi.

KURAKLIK İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Siyasi iktidarı bu konuda uyardığını belirten CHP Milletvekili Gürer, “2024 yılında olası kuraklığın etkisiyle yurtdışından ürün getirme sorunu, oradan gelecek ürünlerin fiyatların yüksek olması hatta ürün bulabilmede ortaya çıkacak sorunlar dikkate alınarak, Türkiye’de üretici artırıcı ve kuraklığın etkisinin azaltılmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Akdeniz’e ve Karadeniz’e boşa akan yerüstü sularının yönü, Anadolu’ya çevrilmeli, yeraltında su çıkarılarak tarım arazilerinin uslandığı, Konya, Niğde, Aksaray gibi illerde yer üstü sularının kullanılması sağlanmalıdır. Sulu tarım ile ilgili olanak genişletilmelidir. Bunlar yapılmaz ise önümüzdeki süreçte gıdaya erişimde ciddi sorunlar yaşanabilir” uyarısında bulundu.