Hasan Can Kaya tartışması alevlendi! Türkiye’de mizah çöktü mü?

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada komedyen Hasan Can Kaya’nın tarzını ve Türkiye’de mizahın geldiği noktayı eleştirerek Hasan Can’ın küfürlü mizah anlayışının toplumda büyük ilgi görmesini “pespayelikte gelinen yer” olarak nitelendirdi.

Önkibar, “Mizah sadece güldürmemeli, düşündürmeli ve mesaj içermeli” diyerek Ata Demirer, Tolga Çevik, Gülse Birsel gibi isimleri örnek gösterdi. AKP iktidarıyla birlikte siyasi hicvin cezalandırıldığını öne süren gazeteci, bu baskı ortamının mizahı yüzeyselleştirdiğini ve küfürü “sermaye” haline getirdiğini ifade etti.

Eğitim sistemindeki çöküş ve toplumun arabeskleşmesiyle birlikte mizahın anlamını yitirdiğini belirten Önkibar, “Cumhuriyet Türkiye’si Cem Yılmaz, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Nejat Uygur gibi değerleri yetiştirirken AKP Türkiye’si küfrü mizah olarak sunanları var etti” dedi.

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında şöyle konuştu:

Bilenler vardır, Hasan Can diye bir genç adam var. Sözde komedinin yeni efsanesi, sözde komedi diyorum. Zira mizah adına yaptığı şey programda sürekli olarak belden aşağı küfretmesi, öyleyken müthiş izlendi, izleniyor, fenomen haline geldi. Bu işten milyonlarca dolar kazandı ve hala kazanıyor. Geçmişi de eski değil, pandemi döneminde YouTube'dan yayına başlamıştı. Daha sonra Acun Ilıcalı ile beraber çalıştı. Şimdi başka platformlarda büyük paralarla işe devam ediyor. Hayır Hasan Can'ı yargılamıyorum. Bu iş arz talep olayı. O yapmazsa başka biri yapardı ve şu an itibarıyla taklitleri de var. Sorun pespayelikte gelinen yer. Komedi ya da mizah toplum için elbette çok gerekli ve mutlaka olmalı. Ancak bunun söverek yapılmasının baş tacı edilmesi dramatiktir. Gözlem adına Hasan Can'ın bazı programlarını YouTube arşivinden izledim. Katılımcıların pek çoğu eğitimli ve de güzel insanlar. Durum böyleyken bel altı sövgüleri alkışlayıp bunu mizah olarak görmeleri ise tuhaf, şekilci ahlakçılardan değilim. Özgür olmak, rahat konuşabilmek güzel ancak mizah denilen şey güldürdüğü kadar düşündürmeli, mesajlar vermeli, mesajlar içermelidir. Bakın Cem Yılmaz sövmeden mizah yapabiliyor ve çok başarılı. Tolga Çevik, Ata Demirer, Gülse Birsel de yapabiliyor. Beyazıt Öztürk, Yılmaz Erdoğan da aynı şekilde. Yine yakın geçmişten Kemal Sunal, Levent Kırca, Zeki Metin, Nejat Uygur ve Şener Şen gibi çok önemli örnekler de var

SORUNUN ESAS KAYNAĞI…

Hasan Can neden küfrü sermaye yaptı derseniz en önemli sebep, en önemli gerekçe 24 yıldır Türkiye'yi yöneten İslamcı iktidarın mizaha bile ambargo koyması, yasaklar getirmesinden AKP öncesi Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Turgut Özal için yapılan mizahlar bugün Tayyip Erdoğan için asla yapılamaz. Yapan olursa emin olun mutlaka bedel öder. Din adıyla sunulan hurafelerle ilgili de mizah söz konusu edilemez. Yine yapan anında halkı kışkırtıyor, İslam düşmanlığı yapılıyor denilerek hapse atılır, hapse gönderilir. Oysa mizah özellikle bu gibi özel alanlardan beslenir ve çelişkileri hicveder. Türkiye AKP ile bu hale gelince serbest denilip küfür sermaye yapıldı. AKP ile değerlerine söz etme gerisi serbesttir. Bir başka boyut komedi ve mizah AKP ile beraber manasını, anlamını yitirmiş durumda. Amerikan talk showlarında olduğu gibi ahmakça salakça kahkahalara dönüştü. Neye gülünüyor o bile belli değil. Mizah sanat olmaktan çıkarıldı, adeta soytarılığa taşındı. Kısaca Hasan Can olayı AKP ile mizahta da düşünülen çukuru resmetmekte. Z kuşağı da geçer akçedir diyerek o yolda maalesef ilerlemeye devam ediyor. Sorunun esas kaynağı ise eğitimdeki çöküşmede toplumun arabeskleşip basitliğe evrilmesidir. İşte belge Cumhuriyet Türkiye'si Kemal Sunal, Cem Yılmaz, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen, Ata Demirer, Gülse Birsel ve de benzerlerini yetiştirirken AKP Türkiye'si küfrü mizah olarak satan Hasan canları var etti. Elbette ifade ettiğim bunun sorumlusu Hasan Can gibiler değil. Eleştirim kurulan yeni düzenedir. Sonuç olarak çöküş tepeden tırnağa her yerdedir ve tümör misali bütün bünyeyi sarmış durumda. Atatürk 1923-1938 yılları arasında dağılan bir imparatorluktan millet ve devlet yaratırken 23 yıl bitiyor Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği yer burası.