Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor, işte kritik tarih!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, ons altının 3.640 dolara ulaştığını, gram altının ise 4.950 TL seviyesine çıkarak rekor kırdığını açıkladı. Amcalar, yıl sonuna kadar gram altında 5.500 TL hedefinin oldukça yakın olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından döviz kurlarında kısmi yükselişler yaşanırken, mevduat faizlerinin %40’ın altına gerilediği görüldü. Amcalar, bu düşüşlerin yatırımcılar için fırsat olduğunu vurgulayarak, “Faizden çıkan para altına, borsaya ya da mevduata kayacaktır. Her düşüş bir alım fırsatıdır” diyerek şöyle konuştu:

Altında tarihi yükseliş söz konusu, altının on fiyatı her geçen gün rekor üstlerine rekor kırıyor. Ons altın 3.600 dolara geçerek 3.640 dolara kadar geldi. Bu hafta dün itibariyla gram altın TL 4.950 liraya kadar yükseldi ki bu baktığımız zaman tüm zamanların en yüksek rekoru diyebiliriz. Ama bu rekorun önümüzdeki günlerde zaten biz daha da kırılmasını bekliyoruz. Çünkü bu sene içerisinde gram altın artık 5500 lira hedefine yaklaşmış bulunmaktayız. Zaten şu anda baktığımız zaman 5.000 liraya bir şey kalmadı. 4950 yani 50 liralık bir yükseliş bizi zaten 5.000 liraya taşıyacaktır. Bu hafta Türkiye tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bir faiz indirimi beklenen faiz indirimi geldi. 250 baz puanlık bir faiz indirimi yaşandı. Bu aslında beklenen bir faiz indirimiydi. Dolar/TL ve Euro/TL'de faizin düşmesinden kaynaklı kısmi yükselişler oldu. Ama zaten biz bu döviz kısmındaki kısmi yükselişleri ve faiz tarafındaki düşüşleri zaten bekliyoruz. Çünkü artık Türkiye'de bir dezenflasyon sürecine girmiş bulunmaktayız ve faizler artık kademeli olarak düşecektir. Yani biz bu yıl sonu itibariyle politika faizini %37 bandında bekliyoruz. Bankalara baktığımız zaman mevduat faizleri de %40'ın altına kadar geriledi. Bu da baktığımız zaman bu sene içerisindeki gördüğümüz en düşük rakamlardan bazıları. Bu düşüş, faizlerdeki düşüş önümüzdeki süreçte de devam edecektir, faizler düştükçe takip edilecektir. Borsada da kısmi düşüşler olacaktır. Ama bu yatırımcısını şöyle aslında yapılabilir. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Çünkü Türkiye'de faizlerin düşmesiyle beraber faizden yatırımcılar faizden çıkacaklar ve bu para sonuçta bir yere kayacak. Ya altına kayacak ya mevduat hesaplarına kayacak ya da borsaya kayacak. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirebilip ona göre yatırımlarını yapabilirler.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Bu yıl içerisinde gram altın 5500 lirayı beklemekteyiz. Ons altında da 3800-4.000 dolar gibi bir tahminimiz var. Çünkü bu sene sonuna kadar baktığımız zaman Fed tarafından biz üç kere bir faiz indirimi bekliyoruz. Yani eylüldeki faiz indirime olasılığı %85 %90'lara kadar yükseldi. Geçen hafta açıklanan Amerika'da tarım dışı istihdam verileri ve enflasyon verileri bu faiz indirimini destekler nitelikte bir veriler bizi ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte de bu faiz indirimleri ABD tarafından da devam edecektir. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirmesiyle beraber de ons altındaki yeni rekorlar gelmeye devam edecek ve sürekli rekor üzerine rekor kırmaya başlayacaktır diye tahmin etmekteyiz.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

