CHP'li isme silahlı saldırının ardından Özgür Özel'den çok sert açıklama! Meydan okudu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li isme silahlı saldırının ardından Özgür Özel'den çok sert açıklama! Meydan okudu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de CHP’li Pınarbaşı Belediye Üyesi Şerafettin Bahadır'ın silahlı saldırıya uğraması sonrası çok sert bir açıklama yaptı.

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde CHP'nin kazandığı MHP'nin kaybettiği ilk seçim iptal edilmiş, tekrarlanan seçimi yine CHP kazanmıştı. CHP’li Pınarbaşı Belediye Üyesi Şerafettin Bahadır, dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından vurulduğu ifade edilen Bahadır, önce Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne, sonra ise Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Bahadır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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MHP'Lİ İSİM İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri Pınarbaşı’nda gerilim sürüyor. İddiaya göre… Önceki belediye başkanı MHP’li Memduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve beraberindekiler CHP’li belediye meclis üyesi Şerafettin Bahadır’ı dövdükten sonra ayağından vurdu. Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü" dedi.

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ÖZEL’DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Özel, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, “Kayseri Pınarbaşı’nda 31 Mart’taki seçim sonucunu hazmedemeyip, hakimleri tehdit edip, küfür ve hakaretler ederek seçimi haksız yere tekrar ettiren anlayış, yenilenen seçimde halktan bir kez daha aynı cevabı aldı. Ancak bu cevabı hazmetmek ve halkın mesajını almak yerine, bu kez de suçsuz günahsız bir insana, kız çocuğunun yanında savunmasızken, sopalarla saldırıp kurşun sıktılar" ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Şunu bilsinler ki; bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir. Biz, bu saldırıya karşı da metanetli duracak, sakinliğimizi koruyacağız. Gerilimin tırmanmaması, başka çocukların üzülmemesi için elimizden geleni yapacağız. Gereken adımları bu geceden itibaren atmaya başladık. Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi. Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir.

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