Silahlı saldırıya uğrayan CHP'li meclis üyesinden kötü haber. Son durumu açıklandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın otomobilin önü kesildi. Otomobilin önünü kesen kişi veya kişiler önce Bahadır’ı darp etti, daha sonra ise silahla vurarak ağır yaraladı.

Yaşanan olaya ilişkin Pınarbaşı’nın önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu, şüpheli olarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bahadır’ın yoğun bakımda tedavisi devam ederken gözaltına alınan Ejder Uzunluoğlu’nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

"5 GÜN BOYUNCA UYUTULACAK"

CHP’li Aşkın Genç, hastanede Bahadır’ı ziyaret ettiğini, hayati tehlikesinin devam ettiğini ve 5 gün boyunca Bahadır’ın uyutulacağını açıkladı.

Aşkın Genç yaptığı açıklamada, “Pınarbaşı'nın merkez mahallesinden bir insan, kızının gözleri önünde önce darbediliyor. Sonra da vuruluyor. Yirmi birinci yüzyıl Türkiye'sine ve Kayserimize bunlar yakışıyor mu? Hep beraber, 'geçmiş olsun, adalet yerini bulacaktır' diyoruz. Ama o insan ölümle pençeleşiyor. Ben şimdi oradan geldim. Hala hayati tehlikesi var. Hala uyutuluyor. En az 5 gün uyutulacak. Yani kurtulur mu? Tüm dualarımız onun kurtulması için" ifadelerini kullandı.

"1000 TANE PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANILSA BİR ŞERAFETTİN BAHADIR'IN CANINA DEĞER Mİ?"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklamalarının devamında, "Cumhuriyet Halk Partili bir kardeşimiz, bugün komada ölümle cebelleşiyor. 100 tane Pınarbaşı kazansak ne olur? 1000 tane Pınarbaşı Belediye Başkanlığı kazanılsa, kaybedilse, bir Şerafettin Bahadır'ın canına değer mi? Biz, 'kesinlikle değmez' diyoruz. O can hayatta olsun, gerekirse hiçbir belediyemiz olmasın. Bunu artık insanların hazmetmesi lazım. 31 Mart'ta kazandık. Yaşananları hep beraber tüm Türkiye gördü. 2 Haziran'da tekrar kazandık. İşte geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Kayseri bunları hak etmiyor. Kayseri ne yazık ki bu tip olaylarla konuşuluyor. Bu tip olaylarla gündeme geliyor. Kayseri, 'huzur şehri, dostlukla aziz, kadim bir kent' diyoruz. Ama ne yazık ki bu şekilde gündeme gelmesi beni bir Kayseri milletvekili olarak çok üzülüyor" ifadelerini kullandı.