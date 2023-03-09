CHP’li Kaleli ‘Trol Tespit Dairesi’ kurulacağını açıkladı: Aldıkları senelik tüm maaşları hesaplanıp yasal faizi ile geri alınacak

CHP’li Özgür Özel’in geçtiğimiz ay gündeme getirdiği Ebabil Hareketi’ne bağlı trol ordusunun bakanlıklara bağlı kuruluşlar ve birkaç belediye tarafından finanse edildiği söylendi. Trollerin, sosyal medyada yarattığı dezenformasyon ile ilgili paylaşımda bulunan CHP 24. Dönem Milletvekili Sena Kaleli, ‘Trol Tespit Dairesi‘ kuracaklarını duyurdu.

Kaleli, trollerin aldığı tüm maaşların yasal faizi ile geri alınacağını belirterek, “Anayasanın 26. Maddesini ihlalden ve insanların ifade özgürlüklerine saldırı, taciz ve tehditten yargılanmaları yolu açılacak” dedi.

“TROLLER ‘TROL TESPİT DAİRESİ’NE KARŞI ÇIKIYOR AMA SOSYAL MEDYADA SANSÜR YASASINI AZILI ŞEKİLDE SAVUNUYORLAR”

Siber Suçlar kapsamında trollerin yürüttüğü faaliyetin ‘dijital terör’ başlığı altında inceleneceğini de dile getiren Kaleli’yi, AKP’li Melih Gökçek hedef almaya çalıştı. Gökçek, Kaleli’nin ‘CHP terörü’ estireceğini iddia etti.

Kaleli, Gökçek’e şu yanıtı verdi:

“Kendileri sosyal medya Dezenformasyon Yasası çıkarınca sorun yok, zil takıp oynarlar!

Biz “Trol Tespit Dairesi” kurunca neden sorun oluyor? Ki içinde Siyaset, Medya, Finans, Spor ilişkisi sorgulanması gerek diyoruz.

Suçu olan korkar! Onca gencin ifade özgürlüğü kısıtlanırken niye sessiz kaldınız?

Geçiniz.

Siz de mi trolsünüz i.melih gökçek?

Çelişkiye bak. Azılı troller “Trol Tespit Dairesi” ne karşı çıkıyor. Ama Sosyal medyada sansür yasasını azılı şekilde savunuyorlar.

Anayasa md. 26 ortada. Böylece herkes trollerin çelişkisini iki yüzlü ve ilkesiz olduklarını öğrendi.

İfade özgürlüğü tek taraflı mı?

-Biz çok taraflı yapacağız!”