CHP'li Mahmut Tanal Akbelen'de direnenlerle tartıştı. Seçimi kaybetmenin suçunu Akbelen'dekilere attı

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alanda mücadele sürüyor.

Ormanı dört yıldır savunan vatandaşlar Pazartesi sabahı yeni bir kesim girişimiyle karşılaştılar.

Daha sonra doğa nöbetine katılanlara ve ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere Jandarma ekipleri biber gazı ve jopla müdahale etti.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN İKTİDARI KAYBETTİK"

GerçekGündem’de yer alan bilgilere göre; Sivil toplum örgütleri ve siyasiler Akbelen'de yaşananlara tepki gösterirken bölgeye giden CHP heyetinden Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bir eylemciyle tartışması sırasında "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik" dedi.

"AKP'NİN PROVOKATÖRÜSÜN"

Eylemcinin, "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" demesi üzerine geri dönen Tanal, bu kez şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün."