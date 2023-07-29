Ana muhalefet protestoyu bastırmak için Akbelen'e gitmiş. Hüseyin Baş halkı suçlayan ve parmak sallan vekillere söyledi

CHP’li milletvekillerinin Akbelen’de vatandaşlarla yaşadığı tartışma ve gösterdikleri tavır BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın tepkisini çekti. Baş, "Ana muhalefet protestoyu bastırmak için Akbelen'e gitmiş" dedi.

Ana muhalefet protestoyu bastırmak için Akbelen'e gitmiş. Hüseyin Baş halkı suçlayan ve parmak sallan vekillere söyledi

Editör: İsa Karaarslan

Akbelen’de yaşanan doğa katliamına karşı direniş devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün 10 milletvekili ile birlikte bölgeye gitti.

Akbelen’den gelen görüntülerde CHP’li bazı isimlerin vatandaşlarla tartışarak azarladığı görüldü.

CHP’li Mahmut Tanal "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" diyen vatandaşa, "AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün" karşılığını verdi.

ALİ MAHİR BAŞARIR VATANDAŞA PARMAK SALLADI

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, tepkisini gösterek bir vatandaşa parmak sallayarak "Bana bağırma" dedi.

"ANA MUHALEFET PROTESTOYU BASTIRMAK İÇİN AKBELEN'E GİTMİŞ"

CHP’li isimlerin Akbelen’de vatandaşlara karşı takındığı tavır sosyal medyada büyük tepki çekti. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş CHP’lilerin protestoyu bastırmak için Akbelen’e gittiğini söyledi.

Hüseyin Baş’ın CHP’lilere tepki gösterdiği Twitter paylaşımı şöyle:

“Anladığım kadarıyla ana muhalefet kadroları, protestoyu bastırmak amacıyla Akbelen bölgesine intikal etmiş.”

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