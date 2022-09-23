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CHP'li Adıgüzel partisinin seçim güvenliği planını açıkladı

CHP’li Onursal Adıgüzel, CHP’nin 2023 seçimlerine ilişkin yaptığı hazırlıklar hakkında bilgi vererek, “Biz diyoruz ki, her sandıkta en az bir CHP’li ama en az iki Millet İttifakı üyesi olacak” dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 18:15
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CHP'li Onursal Adıgüzel her sandıkta en az 1 CHP'li ve 2 Millet İttifakı üyesi bulundurmayı planladıklarını açıkladı

CHP'li Adıgüzel partisinin seçim güvenliği planını açıkladı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP’nin İzmir Seferihisar’daki toplantısında ANKA Haber Ajansı’na seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarını anlattı.

Adıgüzel, CHP’nin 2023 seçimlerine ilişkin hazırlığı hakkında bilgi vererek, “Altılı masanın karşılıklı dayanışmasıyla eksik olduğumuz bölgelerde iş birliği yapacağız. Biz diyoruz ki, her sandıkta en az bir CHP’li ama en az iki Millet İttifakı üyesi olacak” dedi.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ BİR İNSAN KAYNAĞI MESELESİ"

“CHP’nin muhalefetteki son kampı, milletvekilleri olarak. Bundan sonraki kampımız; el ele, kol kola iktidar yürüyüşümüz sonrasında gerçekleşecek” diyen Adıgüzel, seçim güvenliğine ilişkin şunların söyledi:

“Biz dijital altyapımız ile sahada çalışmalarımızı koordine ediyoruz. Nasıl çalışmalar? Ev ziyaretleri, kadın ve gençlik kollarımızın yapmış olduğu çalışma var. Bunları veriye dayalı olmasını istiyoruz. Onlarla yol haritaları çiziyoruz. Zayıf olduğumuz bölgelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Onlara bir performans değerlemesi uyguluyoruz. Bugün sunumumuzun ilk kısmında bunu anlatacağız.

İkinci aşama ise bunun, oylar sandığa dolduktan sonra seçim güvenliği tarafı. Orada da milletvekillerimizin taşıyıcı bir gücü var. Bölgelerini çok iyi biliyorlar. Orada insan kaynağı bizim birinci önceliğimiz. Seçim güvenliği bir teknoloji değil, insan kaynağı meselesi. 2021 yılının temmuz ayından bugüne çalışmalarımız sürüyor.

“TEK TEK ARIYORUZ”

2018 seçimlerindeki sandık ve okul sayılarını baz alarak görevlendirmelerimizi yapmaya başladık. Havuz oluşturduk. O havuzdaki kişileri tek tek tarıyoruz. Görevi kabul ediyorlar mı?  Bu kişiler gerçekten var mı? O bölgede oturuyorlar mı? Telefon numaraları doğru mu? Bu soruları soruyoruz, birebir telefon ederek soruyoruz.

Bunun bir de teknoloji ayağı var. Orada da 2018-2019’da kullandığımız yazılımları daha da güncelleyerek, yeni döneme hazırlayarak, kullanmayı sürdürüyoruz. Bunu daha geniş çapta kullanmak için eğitimlerimizi sürdürüyoruz.”

“YSK’NIN BİR ADIM ÖNÜNDE OLACAĞIZ”

Adıgüzel, “Seçim günü hızlı değil ama doğru sonuçların vatandaşlarımızla buluşmasını sağlayacağız. Çünkü bir meselemiz de AA’nın güven vermemesi. Bundan kaynaklı olarak vatandaşın veri kaynağının olmaması. Bunun için altılı masa ile bir çalışma içindeyiz. AA kadar hızlı olmayacağız ama İstanbul seçimlerini hatırlarsanız, YSK’yı en yakından takip ediyor hatta YSK’nin bir adım önünde olacağız, kesinleşen sonuçlarla beraber” dedi.

"HER SANDIKTA EN AZ BİR CHP’Lİ AMA EN AZ İKİ MİLLET İTTİFAKI ÜYESİ OLACAK"

Adıgüzel, kendilerine veri gönderen görevlileri de atamaya ve eğitmeye başladıklarını belirterek “CHP her seçim döneminde, 2015 yılından beri bu işleri daha iyi yaparak götürmekte. Görüyorum ki 2018 ve 2019’dan çok daha iyi bir çalışma ve görevlendirme ile, neredeyse iki katı bir ekiple 2023 seçimlerinde sahada olacağız. Altılı masanın karşılıklı dayanışmasıyla eksik olduğumuz bölgelerde iş birliği yapacağız. Biz diyoruz ki, her sandıkta en az bir CHP’li ama en az iki Millet İttifakı üyesi olacak” diye konuştu. 

Adıgüzel, yabancı seçmenle ilgili çalışmalarının sürdüğünü de ekledi.

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