27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan iptal edilen bütçe yetkisiyle 310 milyar lira ödenek artırmış

Erdoğan iptal edilen bütçe yetkisiyle 310 milyar lira ödenek artırmış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği maddeyi kullanarak 310,8 milyar lira ödenek artırdığını söyledi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 15:14
Takip Et

CHP'li Özgür Özel açıkladı: Erdoğan iptal edilen bütçe yetkisiyle 310 milyar lira ödenek artırmış

Erdoğan iptal edilen bütçe yetkisiyle 310 milyar lira ödenek artırmış
+
Aa
-

CHP’lilerin başvurusunu değerlendiren AYM, AKP ve MHP’nin oylarıyla Erdoğan’a 23’üncü ek maddeyle tanınan bütçeye ödenek artırma yetkisini oy birliğiyle iptal etti.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan hükümde, ek 23’üncü maddenin “2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye cumhurbaşkanı yetkilidir” cümlesinin tümden AYM içtihadına aykırı olduğu vurgulandı.

Kararın ardından Twitter adresinden bir mesaj paylaşan Özel, şu bilgileri paylaştı: “Anayasa Mahkemesi, Tayyip Erdoğan’a anayasaya aykırı olarak verilen ödenek artırma yetkisini iptal etti. Erdoğan, bu yetkiyi kullanarak 310,8 milyar TL ödenek artırmıştı. Anayasayı ve hukuku bu kadar ayaklar altına alan bir iktidar gelmedi bu ülkeye!”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ömer Karaca oğlan
27.12.2022 16:09
İyi olmuş biz kemerleri sıkalım adam en lüks arac almış toğo ya ne oldu hem övuyon mersedes alıyon demek yerli arac reis sevnmedi  
 
okur
27.12.2022 15:20
yat kalk erdoğan. ne iş yaparsınız boş konuşmaktan başka..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
6
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.