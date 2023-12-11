CHPli Tanju Özcan Bolu'daki Afganistan Gençleri Derneği'nin Tabelasını Kaldırdı!

Tanju Özcan'dan Bolu'da Afganistan Gençleri Derneği'ne Tabela Müdahalesi!

KAYNAK: Haber Merkezi
CHPli Tanju Özcan Bolu'daki Afganistan Gençleri Derneği'nin Tabelasını Kaldırdı!

Tanju Özcan, Bolu'da faaliyet gösteren Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'nin tabelasını kaldırdı. Bu beklenmedik hamle, sosyal medyada ve yerel haber kaynaklarında geniş bir yankı uyandırdı.

Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 1 ölü Yaşam
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 1 ölü
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltında Spor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltında
TFF'den yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Herkes bedelini ödeyecek Spor
TFF'den yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Herkes bedelini ödeyecek
Bu Kadarı da Olmaz! Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'ya Taraftardan Destek! Gündem
Bu Kadarı da Olmaz! Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'ya Taraftardan Destek!
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı? Yazarlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Bulunmadık Hint kumaşı olmak lâzım Yazarlar
Bulunmadık Hint kumaşı olmak lâzım
Ey muhalefet Ey millet; Bunları unutmanız gaflet… Yazarlar
Ey muhalefet Ey millet; Bunları unutmanız gaflet…