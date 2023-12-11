CHPli Tanju Özcan Bolu'daki Afganistan Gençleri Derneği'nin Tabelasını Kaldırdı!

Tanju Özcan, Bolu'da faaliyet gösteren Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'nin tabelasını kaldırdı. Bu beklenmedik hamle, sosyal medyada ve yerel haber kaynaklarında geniş bir yankı uyandırdı.
12 Aralık 2023 Salı
Tanju Özcan'dan Bolu'da Afganistan Gençleri Derneği'ne Tabela Müdahalesi!
Tanju Özcan, Bolu'da faaliyet gösteren Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'nin tabelasını kaldırdı. Bu beklenmedik hamle, sosyal medyada ve yerel haber kaynaklarında geniş bir yankı uyandırdı.