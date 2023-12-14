Afgan çobanın Manisa'da kaçırdığı 12 yaşındaki kız İran'da bulundu

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Afgan çobanın Manisa'da kaçırdığı 12 yaşındaki kız İran'da bulundu
2021 yılında Manisa'da Afganistan uyruklu bir çoban tarafından kaçırılan 12 yaşındaki D.N.B., Interpol'ün devreye girmesiyle iki yıl sonra İran'da bulundu. Kaçırılan kız ve bebeği devlet tarafından koruma altına alındı.

Afgan çoban tarafından 2 yıl önce İran’a kaçırılan 14 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için devreye İnterpol girmişti. Bulunarak Türkiye’ye getirilen çocuğun, bu süreçte istismara uğradığı ve bir çocuk doğurduğu anlaşıldı. Talihsiz kız ve bebeği koruma altına alındı.

NTV’de yer alan habere göre, 2 yıl önce 12 yaşında olan D.N.B. iddialara göre ailesiyle birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Talihsiz kızın çiftlikte kaçak olarak çalışan Afganistan uyruklu 22 yaşındaki Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldığı anlaşıldı.

Manisa İl, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Interpol'ün ortaklaşa yaptığı araştırmalar neticesinde kız İran'da bulundu.

DEVLET KORUMA ALTINA ALDI

14 yaşına gelen D.N.B., oğluyla birlikte Türkiye'ye getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesine alındı.

D.N.B. ve bebeğinin durumunun iyi olduğu, sağlıklı gelişimleri için sosyal hizmetlerden faydalandırılacakları belirtildi.

Kızı kaçıran ve istismar eden Nagıp Cahit Yusufi'nin İran makamları tarafından Afganistan'a sınır dışı edildiği öğrenildi.

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