Bolu’da yeniden aday gösterilen Tanju Özcan’dan açıklama geldi. ‘Erdoğan yine seçilirse aday olmam’ demişti

CHP’den ihraç edilip Özgür Özel’in genel başkan olmasıyla afla geri dönen ve Parti Meclisi’nde Bolu Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterilen Tanju Özcan’ın genel seçimler sonrası öncesi kullandığı “Erdoğan, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilirse 2024 yılında yüzde 100 kazanacağımı bilsem de aday olmayacağım” sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sözcü TV’ye konuk olan Özcan’a bu sözleri hatırlatıldı. Özcan fikir değiştirdiğini söyledi.

"FİKİR DEĞİŞİKLİĞİMİN ÜLKEYE MALİYETİ YOK"

Konuşmayı genel seçimlerde aday belli olmadan yaptığını söyleyen Özcan şu ifadeleri kullandı: “O konuşma adaylar belli olmadan önce yapılmış bir konuşmaydı. Bunlar kıvırmak için söylemiyorum. O zamanki ortamda söylenmiş olan sözler. Sonrasında baktım ki, bizlerde buraları bırakıp gidersek Türkiye sadece sarıdan ibaret olacak. Yani AKP’nin renginde. O yüzden tavrımda bir değişiklik oldu, o gün ki düşüncelerim ile bugün ki düşüncelerim değişebilir. Ülkenin şartları değişebiliyor. Fikrimden vazgeçmem, değiştirmem Erdoğan Sudi Arabistan’a katil deyip sonra ilişkileri düzeltmek için uğraş veren birine destek verenlerin benim fikir değişikliğinden neden rahatsız oldular merak ediyorum. Benim fikir değişikliğimin bu ülkeye bir maliyeti yok ama sayın Erdoğan’ın fikir değiştirmesinin maliyeti var. Ben, Sayın Erdoğan kadar fikir değiştirmiyorum.”

DEM PARTİ'YLE İTTİFAKA "GÖRÜŞMEM DEME ŞANSIMIZ YOK" DEDİ

CHP’nin Atatürkçü ve Atatürk milliyetçisi olduğunu belirten Özcan, Genel Başkan Özgür Özel’in bunu topluma daha iyi anlatabileceğini ifade etti. CHP’nin halkın arzu ettiği çizgiye emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Özcan, DEM Parti ile yapılması düşünülen ittifak çalışmaları hakkında şöyle konuştu:

“Belediye başkanlığı siyasi bir makam değil. Burada bir kamu kuruluşu yönetiyorsunuz. Zaten herkese eşit mesafede durmanız lazım. Ben de, Sayın İmamoğlu da bunları başaranlardanız. Hizmet odaklı, kimseyi ayırmadan ve kayırmadan, hak yemeden, israf etmeden her vatandaşın oyuna elbette talibiz. Biz böyle gelip Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını belediyenin tepesine dikeceğiz, Cumhuriyet Halk Partililer ayrı olacak diğerleri ayrı olacak böyle bir anlayışa sahip değiliz. Ben de Ekrem bey de 5 yıl boyunca sen AK Partilisin, sen MHP’lisin, sen şu partilisin diye dışlamadık. Herkese eşit hizmet sunmaya çalıştık herkesi kucakladık. Zaten kentlerde böyle olur. Öncelikle başkan adayına güvenmeli insanlar. Herkesle görüşüyorsunuz. Ben seninle görüşmem deme şansınız yok. Partiler arası bu görüşmelerde ne konuşuluyor bilgi sahibi değilim ancak tavanda istediğiniz kadar ittifak yapın bunu tabana yaymak ayrı bir konu. Bazen tavanda iş birliği olmaz ama tabanda bu gerçekleşebilir. Ama adayınız, toplumun bütün kesimlerine hitap edemezse, seçildiği zaman bu insan beni temsil edemez kanaati halkta yaygınlaşırsa tabanda ittifak yapılması mümkün olmaz.”