CHP'li vekil Ali Şeker sandık başında darbedildi

CHP’li Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Karaali köyünde kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile müşahitlerin darbediliğini, telefonlarının kırıldığını duyurdu.

CHP'li vekil Ali Şeker sandık başında darbedildi

Türkiye ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor.

Partisi CHP tarafından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde görevlendirilen CHP'li Ali Şeker, sandık başında saldırıya uğradı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için bölgede bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile müşahitlerin darbediliğini, telefonlarının kırıldığını duyurdu.

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Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı.'

JANDARMA SAYISI YETERLİ DEĞİL

Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın.

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