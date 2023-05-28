Toplu oy kullanılmasına izin vermeyen müşahitler saldırıya uğradı. “Buradan cenazeniz çıkar” tehdidi geldi

Hatay’da kimliksiz ve toplu oy kullanılmasına izin vermeyen müşahitler saldırıya uğradı. Köy muhtarının müşahitleri “Buradan cenazeniz çıkar” şeklinde tehdit ettiği öğrenildi. Saldırıya uğrayan müşahitler hastanede tedavi altına alındı.

Toplu oy kullanılmasına izin vermeyen müşahitler saldırıya uğradı. “Buradan cenazeniz çıkar” tehdidi geldi

Antakya Hatay Demirköprü Muhtar Abdurrahman Çetiner İlkokulu 2059 Nolu sandıkta kimliksiz ve toplu oy kullanımına izin vermeyen müşahitlere köy muhtarı ve yakınları saldırdı. Darp edilen müşahitler, “Buradan cenazeniz çıkar” denilerek tehdit edildiği öğrenildi.

Siyasi Haber’de yer alan habere göre, Müşahitlerin yapılan usulsüzlüklere itiraz etmesine karşı köy muhtarının 20 kişilik bir grubu okula çağırdığı ve bu kişilerin sandığın etrafını sardığı öğrenildi. Müşahitlerin duruma itirazının devam etmesiyle 20 kişilik grubun müşahitlere saldırdığı bilgisine ulaşıldı.

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Okuldan görevli olan jandarma komutanın yaşananlara müdahale etmediği, saldırının ardından avukatların ve CHP milletvekillerinin okula geldiği öğrenildi.

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Son öğrenilen bilgilere göre, saldırıya uğrayan müşahitler Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Biri ayakta tedavi edilirken diğer darp edilen müşahitin iç kanama riskine karşı müşahede altında tutulduğu bilgisine ulaşıldı.

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