CHP'li vekilin odasında para dolu poşet bulundu iddiası. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: AA
CHP'li vekilin odasında para dolu poşet bulundu iddiası. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
TBMM Genel Sekreterliği, "CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu" iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Meclis'te geçen hafta bir CHP milletvekilinin odasında poşet içinde 250 bin dolar bulunduğu ve paranın CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya ait olduğu iddiaları üzerine Ağbaba bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı.

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"KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENSİN"

Ağbaba, iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığına dilekçe vereceğini belirtti.

SEYİT TORUN DA DİLEKÇE VERDİ

Konuyla ilgili sosyal medyada yer alan haberlerde adı geçen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da poşetin kendi odasında bulunduğu iddiasını yalanlayarak konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğini bildirdi.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre söz konusu iddiada ismi geçen bazı CHP milletvekilleri TBMM Başkanlığına dilekçe verdi. Meclis Başkanlığına verilen dilekçe doğrultusunda TBMM Genel Sekreterliği muhakkik tayin etti ve iddialarla ilgili gerekli çalışma başlatıldı.

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