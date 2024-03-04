JPMorgan MB Nisan'da açıklayacağı faiz oranını tahminini şimdiden açıkladı Revize üzerine revize

Kaynak: Borsamatik
JPMorgan MB Nisan'da açıklayacağı faiz oranını tahminini şimdiden açıkladı Revize üzerine revize
JPMorgan, TCMB'nin Nisan ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmesini beklediklerini açıkladı.

JPMorgan, TÜİK'in bugün açıkladığı Şubat ayı enflasyon verilerinin hemen ardından bir değerlendirme yaparak "bozulan enflasyon görünümüne yanıt olarak" niteliğinde TCMB'nin Nisan ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmesini beklediklerini açıkladı.

JPMorgan daha önceki değerlendirmesinde TCMB'nin Nisan'da faizi yüzde 45 seviyesinde tutacağını öngörmüştü.

Banka, Türkiye'de enflasyonun Mayıs'ta yüzde 73 seviyesinde tepe yapacağı yönündeki beklentisini de yüzde 76 olarak revize etti.

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JPMorgan yayınladığı yatırımcı notunda, "TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında politika faizinde indirime gidebilecek olması nedeniyle %45 olan yılsonu politika faizi tahminimizi koruyoruz.

Şubat ayında manşet TÜFE enflasyonu %4,2 olan beklentimizin ve %3,8 olan piyasa konsensüsünün çok üzerinde %4,5 olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında %64,9 olan TÜFE enflasyonu Şubat ayında %67,1'e yükselmiştir. Şubat ayı TÜFE'sindeki yukarı yönlü sürpriz hizmet fiyatlarından kaynaklandı. Hizmet fiyatları Şubat ayında aylık bazda %5,7 gibi yüksek bir oranda artarak bir önceki yılın aynı ayına göre hizmet enflasyonunu %94,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Hizmet fiyatları, lokanta ve otellerdeki %5,4'lük güçlü artış ve eğitim fiyatlarındaki %12,8'lik yükselişle ücret-fiyat sarmalına dair sinyaller verdi.

Hizmet fiyatlarının beklenenden daha yapışkan olduğu kanıtlandığından, Mayıs 2024 sonrası yıllık enflasyondaki düşüş sürecinin daha zorlu olacağını düşünüyoruz.

Gıda fiyatları Şubat ayında %8,3 oranında artarak yıllık gıda enflasyonunu %69,7'den %71,1'e yükseltti. Temel mal fiyatları Şubat ayında %1,6 oranında artarak bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyonu %54'e yükseltmiştir" dedi.

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