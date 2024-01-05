AKP ittifak için iki büyükşehir isteyen partiye gidiyor. Bu akşam görüşecekler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
AKP ittifak için iki büyükşehir isteyen partiye gidiyor. Bu akşam görüşecekler
Yerel seçimler yaklaşması ile gözler AKP’nin Büyükşehir adaylarına çevrilmişken gazeteci Orhan Uğuroğlu gündemi sarsacak bilgiyi açıkladı. AKP heyeti yerel seçimlerde ittifak pazarlığı için iki Büyükşehir isteyen Yeniden Refah Partisine gidiyor.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin yaklaşması ile siyasi partilerin hamleleri de artmaya başladı. Gözünü 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine diken AKP, yerel seçimlerde bu iki ili kazanabilmek için bu akşam Yeniden Refah Partisine gidecek ve parti yetkilileri ile görüşecek.

Deneyimli gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, yerel seçimlerde AKP’nin destek istediği Yeniden Refah Partisi, AKP’ye istediği desteği vermek için iki büyükşehrin ve iki ilin kendilerine bırakılmasını istiyor.

25.12.2023 tarihinde YRP yetkililerini genel merkezine davet eden AKP, bu akşam 19.30’da Yeniden Refah Partisine gidecek.

Uğuroğlu yaptığı açıklamada AKP’nin 25 Aralık’ta yapılan toplantıda kendilerinden iki büyükşehir ve iki il isteyen Yeniden Refah Partisinin bu teklifini kabul etti.

GÖRÜŞME BU AKŞAM SAAT 19.30’DA

Gazeteci Uğruoğlu, görüşmenin bu akşam saat 19.30’da YRP Genel Merkezinde yapılacağını “Saraydan son dakika” ifadesi ile şöyle açıkladı:

“Saraydan son dakika

AKP heyeti bugün saat 19.30'da Yeniden Refah Partisine gidiyor

Yerel Seçim ittifak pazarlığında AK Parti, Refah heyetini genel merkeze 25 Aralık'ta davet etti

Görüşmede YRP 2 Büyükşehir 2 il istedi. Anlaşılan o ki AKP kabul etti.”

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