CHP'nin Adana adayları sızdı. İşte sürpriz listeyi Yeniçağ açıklıyor

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan CHP’de, Adana’da gösterilecek adayların belirlenme süreci şekilleniyor. 4 Ocak’ta CHP Parti Meclisi’nin yapması beklenen toplantısı sonrasında Adana’da gösterilecek adayların kararlaştırılacağı ve kamuoyuna sunulacağı parti kulislerinde yoğun bir şekilde dile getiriliyor. Kulislerden gelen bilgilere göre, hâlihazırda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar’ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

CHP, daha önce Adana’nın İmamoğlu ve Feke ilçelerinde gösterilecek adayları kamuoyuna duyurmuştu. İmamoğlu’nda mevcut belediye başkanı Kasım Karaköse, Feke’de ise Mehmet Ali Kızıloluk aday gösterilmişti.

CHP ADANA ADAYLARININ LİSTESİ

Kulislerde, parti örgütleriyle yapılan istişareler sonucu belirlendiği söylenilen adayların isimleri ise şu şekilde:

Yüreğir’de Ali Demirçalı,

Seyhan’da Emrah Kozay,

Sarıçam’da Celal Güven,

Çukurova’da Orhan Bayram,

Büyükşehir’de Zeydan Karalar.

Yumurtalık ilçesinde de gösterilecek adayın temayül yöntemiyle belirleneceği bilgisi aktarıldı.

ADANA’DAKİ 15 İLÇE BELEDİYESİNİN 5’İ CHP’NİN ELİNDE

Adana’nın 15 ilçe belediyesinin arasından yalnızca Çukurova, Seyhan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçeleri 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP tarafından kazanıldı. Gösterilecek adaylarla birlikte hâlihazırda CHP’de olan belediyelerin oy oranı arttırılarak tekrar kazanılması, diğer partilerde olan belediyelerin de mümkün olduğu kadar yüksek oy oranıyla kazanılması hedefleniyor.

MERKEZ İLÇELERDE İDDİALI ADAYLAR GÖSTERİLECEK

Parti kulislerinden gelen bilgilere göre; Adana’nın merkez ilçeleri olan Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir’de aday gösterilmesi beklenen isimlerin yerel siyasette önemli işler yapmış, parti örgütünde karşılığı olan ve yerel halk tarafından tanınan isimlerden olmasına özen gösterildiği öğrenildi.

Parti Meclisi toplantısı sonrası duyurulacak adayların, seçim kampanyasına süratle başlaması ve parti örgütleriyle iş birliği halinde çalışarak Adana’daki yerel seçim sürecini başarıyla tamamlanmasının beklenildiği de aktarıldı.