CHP’nin araştırma önergesine AKP’den ret: AKP hem emekliliği hem de emekli olduktan sonra yaşamayı zorlaştırdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

“İNSANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRELİM”

Gürer sorunla ilgili meclis araştırması açılmasını isterken, “Bakınız, sosyal medyaya giriniz, staj ve çırak mağdurlarının her gün bu konuda yaptıkları "Bizlerin hakkını verin." çağrısı var, emeklilikte adalete takılanların çağrısı var, esnafların "9000'den 7200 güne düşsün." çağrıları var; bunlara kulak tıkamak Meclisin işi olmamalı, Meclis bunları sahiplenmeli. Onun için bir Meclis araştırması istiyoruz. Durumlarını bir görelim, bakalım, neden bu insanlara bu mağduriyet yaşatılıyor Meclis olarak birlikte çözüm üretelim. Getireceğimiz bir kanun teklifiyle de bunların hepsini bir kerede halledelim, şu insanların yüzünü güldürelim” ifadelerini kullandı.

“BAYRAM İKRAMİYESİYLE 5 LİTRELİK ZEYTİNYAĞI ALINAMIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılının emekliler yılı olacağını açıkladığını anımsatan Gürer, “Öyle olunca yıl boyunca emeklileri çok konuşacağız çünkü emeklilerin 7.500 lira olan en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarıldı. Bu arada bayram ikramiyesi de 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Ne yazık ki bin liralık artışla bir teneke 5 litrelik zeytinyağı dahi alınmıyor” dedi.