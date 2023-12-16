CHP’nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu. İçeriden ilk kez bilgi sızdı

Yerel seçimler yaklaşırken partilerin belediye başkan adayları merak konusu oldu.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere, partiler anketlerle aday belirlemeye çalışıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı resmen aday olarak açıklarken AKP kamuoyu yoklamalarına devam ediyor.

Bu süreçte CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının önemli ölçüde belirlendiği iddia edildi.

1.BÖLGE

KADIKÖY - HAKAN ŞİŞİK

MALTEPE - ONURSAL ADIGÜZEL

ATAŞEHİR- BATTAL İLGEZDİ

KARTAL- GÖKHAN YÜKSEL

ADALAR- DEMİR ALPARSLAN

BEYKOZ - AKIF HAMZAÇEBİ

ÜSKÜDAR - SİNEM DEDETAŞ

ÜMRANİYE- NURCAN ATALAY

ÇEKMEKÖY- ÇETİN ÇAPAN

SANCAKTEPE- ALPER YEĞİN

SULTANBEYLİ - AYHAN KOÇ

PENDİK-TARIK BALYALI

TUZLA - BÜLENT AKKÖSE

ŞİLE -SACİT TERZİ

2.BÖLGE

BAYRAMPAŞA - REMZİ ALBAYRAK

BEŞİKTAŞ - MURAT ONGUN

BEYOĞLU - MAHİR POLAT

ESENLER - (NETLEŞMEDİ)

EYÜPSULTAN - EMEL BİLENOĞLU

FATİH - SONER ÖZİMER

GAZİOSMANPAŞA - ÖZGE ÇAMCI

KAĞITHANE - NECLA KAÇAN

SARIYER - DOĞAN SUBAŞI

SULTANGAZİ - OKTAY ÖNDEŞ

ŞİŞLİ - EMRAH ŞAHAN

ZEYTİNBURNU - METİN DOĞAN

3. BÖLGE

ARNAVUTKÖY - (NETLEŞMEDİ)

AVCILAR - ALİ RIZA DEĞİRMENCİ

BAĞCILAR - (NETLEŞMEDİ)

BAHÇELİEVLER - TEMEL POLAT

BAKIRKÖY - ERTAN YILDIZ

BAŞAKŞEHİR - HAYRETTİN ÖZBAKIR

BEYLİKDÜZÜ - MURAT ÇALIK

BÜYÜKÇEKMECE - HASAN AKGÜN

ÇATALCA - MELİH YILDIZ

ESENYURT - ALİ GÖKMEN

GÜNGÖREN - TEMEL AKKOÇ

KÜÇÜKÇEKMECE - KEMAL ÇEBİ

SİLİVRİ - DORUK BULUT

CHP’NİN BELİRLENEN DİĞER ADAYLARI

CHP’nin 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu



Ankara Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Mansur Yavaş



Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın

Bolu Belediye başkan adayı Tanju Özcan

Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel,

Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar,

Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç,

Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik,

Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin oldu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Nazim Kaya,

Sincik ilçesinde Ramazan Şahin,

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Barış Can,

Başmakçı ilçesinde Selçuk Gönüllü,

Dazkırı ilçesinde İsmail Taylan,

İhsaniye ilçesinde Tunay Türkmen,

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Ramazan Pala,

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Musa Atılgan,

Hamamözü ilçesinde Handan Candemir Ay,

Suluova ilçesinde Vedat Gülek,

Taşova ilçesinde Ömer Özalp,

Merzifon ilçesinde Alp Kargı,

Ardahan'ın Posof ilçesinde Erdem Demirci,

Hanak ilçesinde Ayhan Büyükkaya,

Artvin'in Borçka ilçesinde Ercan Orhan,

Murgul ilçesinde Mehmet Yıldırım,

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ali Şahinoğlu,

İnhisar ilçesinde Cafer Gürel,

Söğüt ilçesinde Yusuf Sert,

Bitlis'in Hizan ilçesinde Cezail Aktaş,

Bolu'nun Göynük ilçesinde Ali Oral,

Seben ilçesinde Uygar Oturakdaş,

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde Mehmet Şengil,

Bucak'ta Hülya Gümüş, Çavdır'da Ali Okan Yücel,

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Mesut Bayram,

Bayramiç ilçesinde Hasan Cem Atılgan,

Bozcaada ilçesinde Yahya Göztepe,

Çan ilçesinde Harun Arslan,

Ezine ilçesinde İrfan Ulusoy,

Lapseki ilçesinde Hasan Kart,

Yenice ilçesinde Olcay Balcı,

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Ayten İncikuşu,

Çerkeş ilçesinde Cengiz Elvanağacı,

Ilgaz ilçesinde Muharrem Lafcı,

Korgun ilçesinde Recep Sargın,

Kurşunlu ilçesinde Can Teneke,

Şabanözü ilçesinde Sadık Dülger,

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Ahmet Çekiç,

Yığılca ilçesinde Önder Atasoy,

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Zafer Sezgin Geldi,

Süloğlu ilçesinde Mehmet Ormankıran,

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Mahmut Okçuoğlu,

Keban ilçesinde Ahmet Alagöz,

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Sinan Karaalp,

Kemaliye ilçesinde Ahmet Sezai Ercantürk,

Üzümlü ilçesinde Cem Özkaya,

Tercan ilçesinde Nejdet Karahan,

Giresun'un Alucra ilçesinde Necati Kavukcu,

Çamoluk ilçesinde Uğur Nazlı,

Çanakçı ilçesinde Mustafa Kudal,

Dereli ilçesinde Özlem Uzuner,

Doğankent ilçesinde İrfan Tüfekci,

Güce ilçesinde Ahmet Salih Bal,

Keşap ilçesinde Metin Öztürk,

Şebinkarahisar ilçesinde Murat Kömbe,

Eynesil ilçesinde Ahmet Latif Karadeniz,

Görele ilçesinde Hasbi Dede,

Piraziz ilçesinde Hüseyin Görgülüoğlu,

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde Dursun Ali Kesler,

Şiran ilçesinde Cüneyt Kılıç,

Kelkit ilçesinde Hami Aydın Akkan,

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Cafer Dalga,

Isparta'nın Gönen ilçesinde Osman Kesmen,

Yenişarbademli ilçesinde Selami Öztaş,

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Turan Tekatlı,

Onikişubat ilçesinde Oktay Tolga Büyükhilal,

Afşin ilçesinde Murat Bozkurt,

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Elif Köse,

Yenice ilçesinde Enver Özgü,

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde Hasibe Koçak,

Ermenek ilçesinde Mustafa Bozcu,

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Bülent Artaç,

Susuz ilçesinde Oğuz Yantemur,

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Ali Özkan,

İhsangazi ilçesinde Erol Sağlık,

Küre ilçesinde Şila Bihter Tolga Çelebi,

Taşköprü ilçesinde Ufuk Car,

Araç ilçesinde Satılmış Sarıkaya,

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde İbrahim Marzıoğlu,

Akkışla ilçesinde Mustafa Dursun,

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde Faik Keskinkılıç,

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Ercan Özalp,

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Mete Aydın,

Akpınar ilçesinde Şükrü Turgut,

Kilis'in Polateli ilçesinde Ali Koyuncu,

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tuncay Tunçer,

Domaniç ilçesinde Engin Uysal,

Emet ilçesinde Devrim Samsar,

Gediz ilçesinde Erdoğan Dirican,

Tavşanlı ilçesinde Serkan Kılıç,

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Adem Denli,

Nusaybin ilçesinde Mehmet Doğan,

Savur ilçesinde İsmail Oktay,

Yeşilli ilçesinde Halil Çokan,

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Kemal Aytekin,

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Arif Çakıl,

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ulaş Tepe,

Kabadüz ilçesinde Mustafa Okutan,

Kumru ilçesinde Şenol Özden,

Mesudiye ilçesinde Olgay Ünalan,

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Erdoğan Boran,

Toprakkale ilçesinde Recep Aydede,

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ercüment Şahin Çervatoğlu,

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Levent Şener,

Ferizli ilçesinde Önder Bahar, Pamukova ilçesinde Ece Söyler,

Sapanca ilçesinde Nihat Arda Şahin,

Samsun'un Asarcık ilçesinde Ali Altundal,

Ayvacık ilçesinde Zeynep Töre,

Canik ilçesinde Özler Yılmaz,

Ondokuzmayıs ilçesinde Yakup Konuş,

Salıpazarı ilçesinde Ayhan Yazar,

Yakakent ilçesinde Burhan Bayrakdar,

Sinop'un Boyabat ilçesinde Ayşe Melek Günal,

Dikmen ilçesinde Remzi Ay,

Türkeli ilçesinde Ümüt Demir,

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Cafer Kuzu,

Altınyayla ilçesinde Erhan Atalay,

Gürün ilçesinde İlyas Eşiyok,

Hafik ilçesinde Nizamettin Koçak,

Kangal ilçesinde Muhittin Demir,

Koyulhisar ilçesinde Yaşar Furtana,

Şarkışla ilçesinde Zeki Subaşı,

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Bekir Pamuk,

Termal ilçesinde Sabriye Sultan Yalçın,

Yozgat'ın Çandır ilçesinde Ali Rıza Bor,

Çekerek ilçesinde Ali Naci Kavcı,

Kadışehri ilçesinde Ali Kızılkaya,

Saraykent Ramazan Yalçın,

Sarıkaya ilçesinde Berkay Alpsalmış,

Sorgun ilçesinde Salih Soysal,

Şefaatli ilçesinde Şerife Kılıç,

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Nuri Tekin,

Çaycuma ilçesinde Bülent Kantarcı.