Anketlerin ardından Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Anketlerin ardından Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimle ilgili yapılan anketler sonrası 6 belediye başkanını yeniden aday göstermeyeceği öğrenildi. Kulislerden yansıyan bilgilere göre söz konusu belediye başkanlarının büyük bir çoğunluğu deprem bölgesinde bulunuyor.

Yerel seçimlere yaklaşılırken AKP de çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta olduğu gibi yerel seçimlerde de büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.

6 BELEDİYE BAŞKANININ ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan haberine göre; özellikle deprem bölgesinde köklü bir yenilenmenin gündemde olduğu ifade ediliyor. Erdoğan'ın AKP yönetimindeki Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa'da mevcut belediye başkanlarını tekrar aday göstermeye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Gaziantep'te ise Fatma Şahin'in anketlerde başarı oranının yüksek çıktığı, bu yüzden değişimin uygulanıp uygulanmayacağına ilerleyen süreçte karar verileceği kaydedildi.

ANKETLERDEN "DEĞİŞİM" ÇIKTI

Temayül ve anket çalışmalarından da bazı deprem bölgesi illerinde değişim sonucu çıktığı, genel merkez yönetiminin yaraların hızlı şekilde sarılması için bölgede yenilenmenin iyi olacağını vurguladığı belirtiliyor. Öte yandan, bölgede yapılan ilk anketlerle güncel anketlerin karşılaştırılacağı ve kararın buna göre verileceği söyleniyor.

ERDOĞAN İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

Genel görüş, bu illerdeki başkanların önemli kısmının değiştirilmesi yönünde... Bölge için özel bir çalışma yürüten Erdoğan, yeni isimler için ince eleyip sık dokuyor. Aday gösterilecek kişilerde öncelikle yönetim tecrübesi ve empati özelliği aranıyor. Çözüm odaklı bakabilen, depremzedelerin dertleriyle hemhâl olabilecek tevazu sahibi kişilerin aday yapılması planlanıyor. Adayların, halkçı ve hizmet odaklı çalışabilecek kişiler olmasına da dikkat edilecek.

ADAYLAR AY SONU İTİBARİYLE AÇIKLANIYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada pazar günü İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını ifade ederek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
CHP’nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu. İçeriden ilk kez bilgi sızdı
Erdoğan Büyükşehir adaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu
Cumhur İttifakı seçim planını belirledi. Hangi büyükşehirde kim aday çıkaracak ortaya çıktı
AKP'nin İstanbul adayı için son viraj. Erdoğan'dan İstanbul teşkilatıyla kritik buluşma
Son Haberler
İran'da Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişi idam edildi Dünya
İran'da Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişi idam edildi
Recep Uçar'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Recep Uçar'dan Fenerbahçe açıklaması
Artık evde rakı, votka, viski üretmek tarihe karışacak. Devlet el attı Gündem
Artık evde rakı, votka, viski üretmek tarihe karışacak. Devlet el attı
En erken tarihli mezar keşfedildi Kültür Sanat
En erken tarihli mezar keşfedildi
Küresel piyasalarda gözler BoJ'un faiz kararına çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler BoJ'un faiz kararına çevrildi
Kumluca'da sağanak hayatı felç etti. İş yerleri ve seraları su bastı Gündem
Kumluca'da sağanak hayatı felç etti. İş yerleri ve seraları su bastı
Bel fıtığından korunmanın yolları ortaya çıktı Sağlık
Bel fıtığından korunmanın yolları ortaya çıktı