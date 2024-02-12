CHP'nin İzmir adayı grevdeki işçileri tehdit etti

CHP, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Tunç Soyer’i tekrar aday göstermedi. Soyer’in yerine İzmir Karşıyaka mevcut Belediye başkanı olan Cemil Tugay’ı aday gösterildi. Karşıyaka Belediyesinde çalışan işçiler iddialara göre çalıştıkları Karşıyaka Belediyesinde aylardır maaş alamadıkları için bir süredir grevdeydi.

“SİZLERE İDARİ İŞLEM YAPACAĞIM”

Belediye işçilerinin eylem yerine giden Tugay, grevde olan işçilere sert tepki gösterip, işçileri idari işlem ile tehdit etti. Tugay işçilere karşı, “Size idari işlem yapacağım. Buradaki çalışanlar için iyi bir şey yapmıyorsunuz. AKP'nin ekmeğine şu anda yağ sürüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER GERİ ADIM ATMADI

Tugay’ın idari işlem tehdidini yönelttiği işçiler geri adım atmadı. İşçilerden birisi Tugay’a karşı, “Tamam beni polise şikayet edin, avukata verin, sıkıntı yok” şeklinde konuştu.