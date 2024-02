Murat Kurum'dan İmamoğlu'na. 'Verdiğiniz sözlerin ancak yüzde 87'sini tuttunuz'

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için adaylar saha çalışmalarına devam ediyor. İmamoğlu’nun en güçlü rakibi olan Murat Kurum dün yerel seçim çalışması için Kadıköy ilçesindeydi.

Bir otelde düzenlenen STK Temsilcileri-Kanaat Önderleri Buluşması’na katılan Murat Kurum, çıktığı kürsüde konuşma yaparken İBB’nin mevcut yönetimini ve İmamoğlu’nu eleştirdi.

“SÖZLERİNİZİN YÜZDE 87’SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ”

Yaptığı konuşma sırasında İmamoğlu’nu eleştiren Murat Kurum, verilen vaatler ve icraatlar konusunda (İmamoğlu’nu hedef alarak), “ Verdiğiniz sözlerin ancak yüzde 87’sini gerçekleştirdiniz. Ama şu gerçek var ki, 31 Mart akşamı yüzde 100 o Saraçhane’den ayrılacaksınız” ifadelerini kullandı.

DANIŞMANLARINDAN DÜZELTME NOTU

Konuşmasının devamında danışmanları Murat Kurum’a bir not kağıdı iletti. Kurum not kağıdını okuduktan sonra, “Arkadaşlar not verdi ben, CHP’li İstanbul yönetimi vediği sözlerin yüzde 87’sini tuttu demişim galiba. Ya böyle bir şey olma ihtimali var mı? O tutmadığı taraf…” ifadelerini kullandı.