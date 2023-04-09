CHP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısı başladı

Millet İttifakı seçime CHP ve İYİ Parti’nin çıkaracağı listelerle girecek. DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi milletvekili adayları CHP listelerinden gösterilecek.

CHP, bugün listeyi tamamlamak için Genel Merkez'de MYK toplantısı düzenliyor. Genel Merkez'in dördüncü katında yapılan toplantı için sıkı tedbirler alındı. Adayların Genel Merkez'e girişi yasaklanırken asansörlerin başına güvenlik görevlendirildiği öğrenildi.

Milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı önce 23'e, sonra 2'ye, ardından 3'e ertelendikten sonra sabah 7.15'te başladı.

MYK toplantısının bitmesinin ardından Parti Meclisi toplantısı 09.00 itibarıyla başladı.

Genel Merkezde parti meclisi üyeleri ve aralarında Tuncay Özkan'ın da olduğu genel başkan danışmanları bulunuyor.