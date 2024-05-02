TFF'de görülmemiş usulsüzlük iddiaları

Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla başlatılan imza süreci ve TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında basın toplantısı yaptı.

Mevcut TFF yönetiminin görevden ayrılması için elinden geleni yapacağını söyleyen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan bu süreci konuşmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın işi bitmiş de bunlarla mı uğraşacak. Yeteri kadar yoğunluğu var zaten. Futbolun bu kadar kötü olmasının en çok kendisine kaybı var. 5-6 takımın ilk 11'ini bize çok iyi saydığını bildiğimiz bir Cumhurbaşkanımız var. Daha ne kadar futbol dibe vurabilir ki? Onun ismini kullanarak çok yanlış şeyler ifade eden insanlar var. Bu işin bu duruma düşmesini kendisi asla istemez. Bu duruma düşmesinin tek sebebi Mehmet Büyükekşi'dir. 14-15 yönetim kurulu üyesi var, her biri yöneticilik yapmış insanlar. Bir tanesine bile bir şey sormuşluğu yok. Tek kişiyle bu iş olmaz. 15-20 tane danışman almış, bir tanesinin bile futbolla alakası yok. Federasyonun en iyi hukukçularını işten çıkarmış. 80 kişiyi işten çıkarıp 120 kişiyi işe almış. Bir saltanat kurmuşlar ve bunun peşine takılmış gidiyorlar. 9 tane 2'nci ve 3'üncü Lig kulübüne imza vermemeleri için para vermişler. 2'nci Lig kulüplerine 500 bin, 3'üncü Lig kulüplerine 400 bin TL para vermişler. Baskı yaptıkları çok kulüp var, ben biliyorum ama kulüplerin izni olmadan bunları paylaşamam. Bunların görevden bir an önce alınması lazım. Bunlar 18 Temmuz'daki seçimi de yapmayacaklar. Asla pişman olacağım bir şey söylemiyorum. Sonuna kadar da ne gerekiyorsa yapacağım, neye mal olursa olsun. Bunlar buradan gidecekler. Yatacaklar, kalkacaklar beni rüyalarında görecekler” dedi.

TFF’DEN İMZA SAYISINA DAİR AÇIKLAMA

İstanbulspor kulübünün basın toplantısı esnasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağanüstü kongre çağrısıyla federasyona ulaşan imza sayısının bugün itibarıyla 109 olduğunu duyururken, 13 delegenin başvurusunu geri çektiğini, 2 geçersiz imzanın bulunduğunu ve sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısının 94 olduğunu açıkladı.

SARIALİOĞLU’NDAN TFF’NİN AÇIKLAMASINA YANIT

TFF’nin 94 imza olduğunu açıklaması üzerine konuya dair açıklamalarda bulunan Başkan Sarıalioğlu, “136 delege bizzat imza verdi. İmzalar sahte ise noterlerimiz de sahte demektir. Bu kadar basit. O çıkıyor bunun altından. Öyle bir şey olabilir mi? Adam kimliğiyle gidiyor, imza atıyor. Biz sadece geri çeken 1-2 kulübün adını duyduk. Aradım kendilerini, 'imzanızı geri mi çektiniz' dedim. 'Benim haberim yok, genel sekreterime sorayım, ben herhangi bir evrağa imza atmadım' dedi. Diyelim ki 136 imzanın hepsi imzasını geri çekti. Ne fark eder, bunları ben mi yolladım? İnsanlara zorla bir şey mi yaptırdık, kafalarına silah mı dayadık?” şeklinde konuştu.

YOLSUZLUK İDDİALARI:

Sarıalioğlu şöyle devam etti: Bugüne kadar yapılan ihaleleri, alım-satımları inceleyin. Aklınıza ne geliyorsa... Alttan ayağıma vuruyor, "Boşver!" diyor. Boşver değil, hepsi ortaya çıkacak.