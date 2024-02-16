CHP'nin reklam filminde bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Bilerek mi oldu yoksa unutuldu ?

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin reklam filminde bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Bilerek mi oldu yoksa unutuldu ?
CHP’nin yerel seçimler için hazırladığı son reklam filminde 10 büyükşehir belediye başkanının yer alıp bir büyükşehir belediyesi başkanının yer almaması vatandaşların gözünden kaçmadı. Bir büyükşehir belediye başkanının yer almaması sonrasında akıllarda iki soru işareti oluşturdu. Bilerek mi yapıldı yoksa unutuldu mu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde aday olan büyükşehir belediye başkan adaylarının yer aldığı bir reklam filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün yayımlanan şarkılı reklam filmi hem sosyal medyada paylaşıldı hem de televizyon kanallarında reklamlarda yer aldı. Tartışmaların odağındaki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş’ın yer almaması bazı vatandaşların dikkat çekti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok büyükşehir belediye başkanının yer aldığı yeni bir reklam filmi yayımladı. Reklam filmi, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda Özgür Özel’in “Biz Türkiye İttifakı’yız. Türkiye’yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz” açıklaması ile başlıyor.

Yayımlanan reklamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun bir vatandaşa yardım ettiği, Mansur Yavaş‘ın bir bakkala girerek mahallelinin veresiye borcunu ödeyen bir vatandaşla tokalaştığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce‘nin kütüphanede öğrencilerle sohbet ettiği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer‘in bir üretim tesisinde işçilerle sohbet ettiği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun çiftçilerle selamlaşarak konuştuğu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay‘ın gitar çalıp müzik söyleyen gençlerle muhabbet ettiği görüntülere yer verildi.

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TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ LÜTFÜ SAVAŞ YOK

Yeniden aday gösterildiği andan itibaren tartışmaların odağında olan ve Hataylılar tarafından protesto edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş, filmde yer almadı.

Belediye başkanlarının bulunduğu sahilde toplu pankartta ve bir sahilde yapılan toplu yürüyüşte Savaş’ın yer almaması dikkat çekti.

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